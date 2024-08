Radio Monumental despidió a una de sus voces más conocidas porque supuestamente les salía cara

Fabricio Santamaría Artavia, primero de izq. a der., tenía 30 años de trabajar en Monumental. (Facebook)

Una de las voces más icónicas de radio Monumental se dejó de escuchar por esa emisora desde hace dos meses porque fue despedido, según confirmó el mismo locutor este sábado.

Se trata del popular locutor Fabricio Santamaría Artavia, a quien la radio cesó tras casi 30 años de labores ahí debido a que, supuestamente, ya les salía muy caro.

LEA MÁS: Harrick McLean se robó el show por metida de patas en la conferencia del Saprissa

En un video que compartió en Facebook, Santamaría habló de las razones por las que, desde mediados de junio, se dejó de escuchar por Monumental, así como el motivo de su salida.

Fabricio decidió explicar qué fue lo que pasó porque no le han dejado de preguntar sobre el por qué del sorpresivo “apagón” de su voz.

“No aparezco en las transmisiones de radio Monumental porque hace dos meses, exactamente, dejé de laborar ahí, y el ¿por qué? Las empresas en este país están pasando momentos, digamos, un poco apretados y tienen que tomar decisiones para poder continuar y salir adelante con todos sus proyectos y todos sus negocios, dentro de esos movimientos tienen que tomar decisiones fuertes”, manifestó.

Fabricio Santamaría Artavia contó que en junio lo despidieron de radio Monumental tras casi 30 años de trabajar ahí. (Facebook)

Luego sugirió el gran peso que tuvo en su despido el hecho de que, por ser tan viejo en la radio, ya no era rentable para la empresa mantenerlo.

“En mi caso (la decisión fuerte) fue deshacerse de mano de obra que ya no les resulta tan rentable, digamos mano de obra onerosa y echar mano de un poquito menos en cuanto a salarios para poder ir adelante con todo”, agregó.

Santamaría también dijo cómo ha estado estas semanas que han pasado desde que le dijeron “adiós” en Monumental.

LEA MÁS: Fernando Contreras habló de las decisiones más duras que tomó como gran jefe de Repretel

“Me siento bien, me siento muy tranquilo, me siento muy orgulloso de mi trabajo en la radio, que fueron casi 30 años. La radio me dio muchísimo. Con el trabajo de la radio pude realizar mi vida, sacar a mi familia adelante, pagar las cuestiones que había que pagar y todo lo que uno va recogiendo en la vida, cosas materiales y situaciones de vida”, aseguró.

Famoso locutor explica por qué lo despidieron de radio Monumental

Por ahora, la voz de Fabricio sigue sin ser fichada en otra emisora, y mientras tanto él está haciendo grabaciones comerciales para algunos clientes y agencias de publicidad.

“Me mantengo vigente todavía. Como locutor continúa mi vida a la espera de ver qué va a suceder y si a futuro voy a volver a la radio o no voy a volver”, dijo.