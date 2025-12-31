Radio Sinfonola tendrá esta programación especial para despedir el 2025

Radio Sinfonola ya tiene todo listo para acompañar a sus oyentes en la despedida del 2025 con una programación especial cargada de ritmo, alegría y mucha música bailable.

Así lo adelantó el locutor y programador de la emisora, Fabián Aguilar, quien nos detalló lo que sonará en la 90.3 F.M. durante la noche de este 31 de diciembre.

Fabián Aguilar, locutor y programador de radio Sinfonola 90.3 F.M. anunció que este 31 de diciembre tendrán una programación especial en la emisora. (cortesía/Cortesía)

Según explicó el famoso “Sugar”, a partir de las 8 p. m. la emisora dará inicio a una transmisión especial con música 100% bailable, especialmente tropical, pensada para que las familias celebren desde casa.

“Vamos a tener lo mejor de la salsa, merengue, cumbia, bachata y bolero, además de saludos y complacencias hasta la medianoche”, comentó.

Mensaje de medianoche

El locutor añadió que durante toda la noche estarán dando la hora de manera constante, para que los oyentes estén atentos al conteo final y puedan recibir el 2026 con el tradicional abrazo fraterno junto con sus seres queridos, al ritmo de la mejor música.

Además, darán un emotivo mensaje justo a la medianoche para recibir el Año Nuevo con mucho positivismo.

Cabe recordar que Sinfonola tiene más de 60 años al aire, es dirigida por Carlos Lafuente y estuvo entre las emisoras en peligro de desaparecer al no participar en la subasta de frecuencias de radio y televisión que ordenó el gobierno de Rodrigo Chaves.