El presentador y locutor Rafa Pérez presumió este viernes a su hermana Mariángel, con quien se reencontró durante una visita “flash” que hizo a Panamá.

Pérez compartió algunas fotos junto a su querida Gigi y llamó la atención el gran parecido físico que hay entre ellos.

El parecido entre Rafa Pérez y su hermana Mariángel llamó la atención en estas fotos que publicó el presentador en redes. (Instagram/Instagram)

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“Panamá, versión relámpago. Un ratito para reencontrarme con mi hermana y con el sol” escribió la figura de canal 6 en el posteo.

Su cómplice

Junto a Gigi, Pérez visitó el Casco Antiguo del país vecino, según precisó en la publicación que hizo en Instagram.

Rafa había hablado hace dos años de la complicidad tan grande que hay entre él y su única hermana mujer, en un mensaje que le dedicó en redes el día de su matrimonio.

Rafa Pérez se reencontró con su hermana en un viaje "flash" que hizo a Panamá. (Instagram/Instagram)

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“Mi hermana y yo nos conocimos en noviembre de 1990. Yo tenía tres años cuando Gigi llegó y todos sabemos que ella sigue siendo genio y figura (...). Mariángel, nuestra conexión es única”, expresó esa vez.

Tras la reciente visita de su hermano al país donde todo apunta que vive con su marido, Mariángel comentó: “Te amo, la pasé amazing (increíble). Muy bueno el fresquito amarillo”.