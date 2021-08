Rafa Pérez se estrena como presentador de Giros este viernes

Rafa Pérez se une a Giros. Cortesía Rafa Pérez se une a Giros. Cortesía

El locutor Rafael Pérez será el nuevo presentador de Giros, de canal 6, a partir de este viernes 20 de agosto.

Desde hace cinco años Rafa era el encargado de animar a los oyentes de la emisora Exa FM (102.7) con su programa “Exagerados de la mañana”, proyecto al que tuvo que renunciar para volver a las cámaras.

Su cara no es desconocida en tele, pues era uno de los presentadores del desaparecido espacio farandulero “Giros de la fama”, que salió del aire en el 2020 por culpa de la pandemia.

Rafa lse une al equipo de presentadores de la revista matutina de Repretel y, según informó la televisora, también se encargará de producir algunas notas y de hacer pases en vivo desde el exterior del set.

“Rafa y su habilidad para transmitir información de manera fresca y reposada le aporta al programa un ingenio especial, que resulta interesante en la integración con los otros talentos en la pantalla mañanera del canal 6”, comentó Yamileth Guido, directora del programa.

El comunicador contó que la oferta del canal lo tomó por sorpresa porque fue apenas el miércoles que lo llamaron para decirle la buena nueva.

Uno de sus grandes deseos era volver a la pantalla, por eso no dudó ni un segundo en decir que sí, aunque esto implicara el tener que decirle adiós a sus oyentes de la radio.

“Hoy me tocó despedirme de la gente de la radio, de mi programa, fue bastante emotivo, y a ellos los tomó por sorpresa al igual que a mí porque no era algo que estaba dentro de mis planes, sino que todo se dio muy rápido.

“Estoy muy feliz de volver a la tele, pero también fue muy duro despedirme de mi compañero de todas las mañanas, el Dj Gupy, y de todos mis compañeros de la radio”, dijo.

Con ganas de volver

Rafa, de 25 años, dice estar muy feliz de esta oportunidad, pues desde que debutó en tele en setiembre de 2018 le agarró gusto a su faceta como presentador y estaba deseando volver.

“Tener exposición en tele no es algo que me desvele, lo que me gusta de la televisión es esa adrenalina que genera cuando te dicen: ‘3,2, al aire’, y bueno... dicen que uno se hace adicto a ese tipo de sensaciones y a mi me encanta.

“Y sobre todo, creo que lo que más me gusta es ser un portador de buenas noticias y de buena información, veraz y certera y aquí en Giros voy a tener ese reto de dar la información de una forma diferente”, mencionó.

Rafa Pérez y Charlyn López eran los presentadores de Giros de la fama que estuvo al aire por un par de años hasta que por la pandemia lo quitaron. Archivo Rafa Pérez y Charlyn López eran los presentadores de Giros de la fama que estuvo al aire por un par de años hasta que por la pandemia lo quitaron. Archivo

Este viernes el barvareño estará en los diferentes programas de Repretel anunciando su llegada a Giros y según contó, espera poder usar una camisa muy especial cuando esté en Conexión Fútbol, a las 8 p.m., pues se la había regalado su amigo Arturo Garita, quien falleció el año pasado de cáncer, y él le había prometido que cuando volviera a la tele la usaría en su honor.

