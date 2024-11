Ramón Luis Méndez: el “duro más blando”, el “genio y figura” y el enemigo eterno del VAR

Ramón Luis Méndez fue cremado, porque ese era su deseo. (Albert Marín)

Ramón Luis Méndez será recordado por muchos aficionados del fútbol como el analista arbitral más polémico de todos y con un estilo único para señalar una jugada mal pitada; sin embargo, para los que lo conocieron fuera de la pantalla siempre será ese amigo, consejero, el charlatán y hombre de buen corazón.

Y de eso da fe su excompañero frente a cámaras, Mario Segura Vargas, quien además era su jefe en Teletica Deportes cuando ingresó en 1996, convirtiéndose así en el primer árbitro en juzgar el trabajo de otro en televisión nacional.

“Yo le decía ‘el duro más blando’. En la homilía el padre lo resumió muy bien. Era un hombre recto, excesivamente exigente, pero un hombre bueno en toda la palabra. Él aparentaba ser muy duro, pero en el fondo era un pancito. Así lo vamos a recordar siempre, como el hombre que iba de frente y que después repartía abrazos, así era Ramón, duro pero blando”, dijo el experimentado periodista deportivo.

Ramón Luis Méndez fue despedido como un hombre "recto y justo"

Don Mario fue uno de los muchos amigos y excompañeros del fútbol que llegaron a despedirlo este jueves a la iglesia Don Bosco, en San José, donde fueron sus honras fúnebres.

Ramón Luis falleció la madrugada de este miércoles 20 de noviembre tras año y dos meses de batallar contra un cáncer de garganta.

La misa de despedida de Ramón Luis Méndez fue en la iglesia Don Bosco, en el centro de San José. Foto: Albert Marín para la Teja. (Albert Marín)

Durante la homilía, el sacerdote destacó que se fue un hombre “recto y justo”, un “genio y figura” tras repasar algunas de las declaraciones que dio a medios de comunicación a lo largo de su carrera y en las que dejaba ver a esa persona amena más allá de su posición profesional.

“Me acuerdo de otra frase que Ramón tenía y era que él siempre buscaba la perfección en todo lo que hacía, porque decía que lo defendían los reglamentos. Él desde el principio quiso llevar a la pantalla su estilo en la cancha y lo logró, lo logró porque fue diferente”, recalcó Mario Segura.

Mario Segura le dio sus condolencias a la hija de Ramón Luis al terminar la misa. (Albert Marín)

LEA MÁS: Esto hizo Ramón Luis Méndez horas antes de morir

Amigo y consejero

Uno que le estará siempre agradecido por cada consejo arbitral que le dio es Orlando Portocarrero, analista arbitral en Deportes Repretel.

A pesar de que trabajaban en las televisoras contrarias, el puntarenense nos contó que ambos solían conversar mucho y Ramón Luis acostumbraba a hacerle señalamientos sobre sus comentarios, con el afán de ayudarlo.

“Ramón estuvo treinta años tan bien posicionado en televisión y en el arbitraje que aprendí muchas cosas de él.

“Me llamaba y me hacía las recomendaciones y uno tiene que estar presto, porque la experiencia de verdad usted no la adquiere fácilmente, se requiere muchas horas en el terreno de juego, y yo le agradezco mucho porque me hizo correcciones y uno tiene que aprender a aceptar como profesional y a través del proceso veo patrones, comportamientos, los veo y los modifico, y de verdad que uno tiene que tener esa sapiencia y humildad porque Ramón sí me hacía algunas observaciones y me quedo con su gran amistad”, mencionó la figura de canal 6.

"Aparte de ser colegas de análisis arbitrales fue un amigo en todo momento, daba muchas bromas", dijo el analista arbitral Orlando Portocarrero. Foto: Albert Marín para la Teja. (Albert Marín)

El periodista deportivo Rodolfo Méndez, de radio Columbia, y compañero de Ramón Luis en el programa “Pitaso caliente” fue otro que llegó a darle su último adiós al exsilbatero, quien además era un gran seguidor del Club Sport Herediano.

Don Rodolfo recordó que la última vez que Ramón intervino en el programa radial fue el pasado viernes, a través de una llamada telefónica, y que lo hizo para recalcar una vez más su inconformidad con la implementación del VAR en el fútbol en general.

René Barboza cantó en el funeral de Ramón Luis Méndez

“Tenía sus cosas, tenía toda la polémica, ahora al final nunca estuvo de acuerdo con el VAR, dijo que el VAR no servía, que no era lo ideal y hasta su último programa, el viernes pasado, aunque no habló mucho, se mantuvo con su posición que el VAR no sirve, y nos decía a Wálter Quesada (exárbitro) y a mí: ‘acuérdensen de mí, en dos o tres años si no estoy, que el VAR no va a estar’.

“Él siempre con sus polémicas, nos peleábamos, por supuesto que nos peleábamos, pero en serio, no era montado, pero ya después todo tranquilo. La supimos llevar, hicimos una buena dupla con ese Pitaso caliente, que lo tuvimos por muchos años y que va a seguir también porque Ramón así él lo quería”.

Luis Alberto Mésén, hijo de Ramón Luis, estuvo muy cerca de su féretro en todo momento. Foto: Albert Marín para la Teja. (Albert Marín)

Otros que llegaron a la ceremonia religiosa fueron sus excompañeros de Teletica Deportes como Jorge Martínez, Melissa Alvarado, Felipe Castro, Juan Ulloa y Fabián Borbón, entre otros.

Así como personalidades del fútbol como el entrenador de Liga Deportiva Alajuelense Alexandre Guimaraes; Rodolfo Villalobos, expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol y varios exárbitros como Ricardo Cerdas y Wálter Quesada.

También amigos del medio farandulero como el músico Luis Jákamo y el cantante René Barboza, quienes además eran sus vecinos, pues todos son de Tibás.

21 de noviembre del 2024. Iglesia Don Bosco. 08:00 hrs. Funeral del exárbitro y comentarista deportivo Ramón Luis Méndez quién falleció a causa de un cáncer de en la garganta. Con la presencia de periodistas deportivos, árbitros retirados de la primera división y representantes del fútbol del país se ofició la ceremonia a cargo del Padre Munguía. En la foto: Asisttentes a la misa. Foto: Albert Marín para la Teja. (Albert Marín)

Precisamente, René fue el que cantó en su misa a petición de su hijo Luis Alejandro Méndez, pues sabía del cariño que se tenían.

“Yo le decía a él: ‘qué vecino más insoportable, a vos no te quiere nadie aquí’, y me decía: ‘ese es mi objetivo, que nadie me quiera’, pero era un tipo familiar”, dijo Barboza.

Al terminar la misa René y su compañero guitarrista Jose Luis Cascante (del trío Los Millonarios) le cantaron “Cuando un amigo se va”, tema de Alberto Cortez, que terminó calzando con el pensar de todos los que conocieron a Ramón Luis frente y detrás de cámaras: “queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo”.