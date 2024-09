Ramón Luis Méndez fue víctima de un terrible rumor que le pegó un susto a mucha gente

Ramón Luis Méndez fue diagnosticado hace un año con cáncer en la garganta. (Albert Marín)

Tremendo susto nos llevamos este miércoles con un rumor que se esparció en redes relacionado con Ramón Luis Méndez y que hizo pasar un mal rato a mucha gente.

En horas de la tarde de este miércoles se soltó el chisme de que el exárbitro y analista arbitral de Teletica Deportes había fallecido, una noticia que es completamente falsa.

LEA MÁS: Ramón Luis Méndez nos cuenta cómo ha sobrellevado su diagnóstico de cáncer en la garganta

Si bien la salud de don Ramón Luis está comprometida por un cáncer de garganta que le diagnosticaron hace un año, es falso de que haya muerto o que esté muy complicado.

La Teja habló con Méndez hace pocos minutos e incluso atendió el teléfono con una broma de que “desde el cielo se oye largo”, en alusión a lo que andan diciendo sobre él.

El exdeportista mencionó que a él nada le afecta esos rumores, pero sí lamentó que haya programas con gente tan irresponsable que diga cosas así simplemente por rating. Eso sí, no soltó cuál programa dijo eso de él.

“En nada me afecta, la verdad. Lástima que haya programas tan irresponsables que se presten para esas cosas, pero de mi parte hay un dicho por ahí que cuando a uno lo matan antes de tiempo le dan más vida. Si a ese programa le servía decir eso para saber que alguien lo escuchaba, pues me alegra. Me imagino que debe de andar bajo de audiencia”, mencionó sin hilar más fino.

Tanta vida tiene don Ramón Luis que contó que este miércoles anduvo haciendo vueltas en su carro y hasta fue a dos bancos.

LEA MÁS: Ramón Luis Méndez confesó que una famosa mujer es quien más lo ha apoyado en su lucha contra el cáncer

“La verdad es que agradezco montones a la gente que se ha contactado conmigo (tras el duro rumor) y a los que no me quieren aquí vivo, tienen que esperar un poquito más”, enfatizó.

Este es uno de los mensajes que circula en redes sobre la falsa muerte de Ramón Luis Méndez. (Captura)

Hace un año, don Ramón Luis recibió el diagnóstico de que tenía un cáncer en la garganta y sobre el tiempo transcurrido dijo este miércoles: “Tal vez sin merecerlo Dios me ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento y con muchísima paz, apoyado con mis hijos y por un poquito de gente cercana; pero hay muchísima gente que me expresa sus deseos en mensajes que son ciertos de cientos y que los agradezco y repito, a quiénes piensan diferente, pídanle a Dios que cambien su pensamiento”.

Don Ramón Luis dice que la muerte es un tema que está con el ser humano desde que se está en el vientre de la madre y que ante ella no hay excepciones; pero él está ahorita con vida, disfrutando disfrutando de las bendiciones de Dios en medio de su situación.

LEA MÁS: Ramón Luis Méndez conmueve al confirmar el duro momento por el que pasa