Farándula

Ramzi hace llamado a artistas sancarleños para ayudar a familias afectadas por la lluvias

Ramzi, exparticipante de Tu cara me suena, quiere ayudar a los vecinos de San Carlos afectados por las lluvias

Por Silvia Núñez

El cantante nacional Ramzi quiere ayudar a las familias de San Carlos afectadas por las lluvias de la semana y para ello está convocando a los demás artistas del cantón.

Este domingo 9 de noviembre él tendrá una presentación en el restaurante La oveja negra, de Ciudad Quesada, y quiere que otros cantantes se unan a su evento para convocar a más gente.

Llevar víveres

Según explicó, esa noche no se estará cobrando entrada, sino que se pedirá que lleven alimentos no perecederos y parte del consumo de cada mesa será donado a los afectados.

Ramzi participó en la última temporada de Tu cara me suena y muchos de los artistas sancarleños también han estado en algún formato de Teletica.

Gabriel Ramírez, artísticamente llamado Ramzi, quiere ayudar a su gente de San Carlos y hará una presentación el domingo para recolectar víveres. (Cortesía/Cortesía)

La idea es tenderles una mano a las familias de los pueblos de Florencia, Pénjamo y barrio de La Cruz que perdieron sus pertenencias a consecuencia de las inundaciones.

“Estaré recibiendo a todos los artistas que quieran unirse y que quieran llegar a interpretar al menos una canción y, por supuesto, invitar a sus amigos y a su familia a pasar una noche hermosa”, dijo el cantante.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

