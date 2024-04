Ramzi, participante de Tu Cara Me Suena, cuenta los minutos de terror que vivió en carretera

Ramzi, es un personaje muy querido por sus seguidores con su talento se ha ganado el corazón de muchos. Foto: Instagram

Gabriel Jiménez, mejor conocido como Ramzi y quien es participante de Tu Cara Me Suena se pegó un buen susto camino a San Carlos, que le puso los pelos de punta.

El bailarín y cantante nos explicó cómo fue ese susto que se llevó camino a Ciudad Quesada, antes de llegar a Sucre.

“Un camión que venía en sentido contrario perdió el control tras derrapar, por derrame de aceite en la pista, fue así como chocó fuertemente el vehículo que iba adelante mío, lo empujó y golpeó su puerta trasera y le desarmó la llanta.

“En ese mismo momento, segundos después, el mismo camión, después de golpear ese vehículo, se aproximó en dirección hacia mí y si yo no reacciono y doblo a la derecha, me me hubiera chocado”, manifestó el talentoso bailarín.

Ramzi describe esta situación como el susto de su vida porque nunca había presenciado un accidente frente a sus ojos durante los 14 años que tiene de conducir. El cantante llegó muy asustado a su casa y nos narró que lo peor de todo fue que durante el choque estaba lloviendo, lo cual volvió la situación más complicada para las personas afectadas.

El choque provocó únicamente daños materiales, sin embargo es una situación de riesgo que pone a prueba la reacción de los conductores.

Ramzi también aprovechó para enviar un mensaje a las personas que viajan de Ciudad Quesada a San José o en sentido contrario: “Por favor, aunque estemos en verano, manejen con suma precaución porque constantemente en esta ruta pasan camiones que derraman combustible y aceite, lo cual lo hace una zona muy peligrosa y un punto estratégico para choques”.

Ramzi está más que listo para el programa de Tu Cara Me Suena, que inicia este domingo 7 de abril a las 7:00 p.m.