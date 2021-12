Randall Casanova sufre por la muerte de su hermano

El musculoso ahora se dedicará a dar clases en su gimnasio y a la actuación. Tomada de Facebook El musculoso ahora se dedicará a dar clases en su gimnasio y a la actuación. Tomada de Facebook

El excombatiente Randall Casanova está pasando una situación familiar muy difícil, la cual lo tiene devastado.

Este lunes por la mañana sepultaron a su hermano Bryan, de 30 años, quien falleció el sábado anterior de forma repentina mientras jugaba un partido de fútbol.

El musculoso confirmó que está devastado porque fue algo inesperado, por lo que de camino al cementerio hizo un video para recordarle a sus seguidores que la vida se puede esfumar en un segundo y que es importante decirle a las personas cercanas que las aman.

“Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar ahí presente, porque con un mensaje realmente demuestran ese cariño y de verdad que uno lo agradece muchísimo. Me siento supermal, me destroza mucho ver a mi mamá en esas condiciones. No les tiemble el pulso, en ningún momento de la vida, decir un te amo, un te quiero o abrazar a alguien. Si necesitan hacerlo, háganlo porque la muerte no tiene edad y no sabemos cuándo nos va a tocar pasar por esto”, fue parte de lo dijo antes de sepultar a su hermano.

Randall Casanova era uno de los competidores más queridos por el público de Combate. Archivo (ADRIAN ARIAS)

[ Excombatiente se mostró como Dios lo trajo al mundo en Instagram ]

El exparticipante del programa Combate no ha dejado de recibir muestras de apoyo y condolencias de parte de muchos amigos y seguidores.

Desde acá también le deseamos mucha paz y fortaleza a él y a su familia.