Randall Rivera, director de Noticias Repretel, se someterá a operación que lo alejará de las cámaras

El periodista Randall Rivera Vargas, director de Noticias Repretel, pasa por un momento delicado de salud, pues en los próximos días deberá someterse a una cirugía de cuello para que le retiren por completo la glándula tiroides.

La intervención está programada para el próximo 29 de setiembre en el Hospital México, luego de que los médicos le detectaran un nódulo con potencial de malignidad.

Rivera, quien tiene 21 años de trabajar en el Grupo Repretel, reconoció que esta situación lo tomó por sorpresa y que, aunque siente miedo, se mantiene positivo.

“Las circunstancias me exigen hacerle frente a esta situación. Por supuesto que me da miedo, pero con el apoyo de mi familia completa y de la empresa además, todo saldrá bien. Repretel es una familia, así que siento todo el apoyo de la empresa, estoy seguro que todo saldrá bien”, dijo en un video que compartió en sus redes.

El director del noticiero de canal 6 dijo que espera estar de regreso pronto para hacerle frente a las coberturas periodísticas de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Además, agradeció a los que le han escrito o llamado tras enterarse de su situación.

“Yo estoy seguro que todo va a salir bien”, dice al final.