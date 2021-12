Rapero P8 fue liquidado en el mundial de freestyle

El tico P8 representó al país en la final internacional de la Red Bull Batalla en Chile y no logró avanzar en la gran final. Archivo (Cortesía Red Bull)

El rapero puntarenense P8 no logró avanzar a la gran final de freestyle internacional Red Bull 2021 que se realizó la noche del sábado en Viña del Mar, en Chile.

El rapero tico Alejandro Ortiz Morales fue eliminado justamente por el gran campeón de la competencia de Batalla de los Gallos, el mexicano Aczino.

En su cuenta de Instagram, el tico dijo estar muy feliz por su primera participación internacional y que a pesar de que salió eliminado en el primer combate se sentía orgulloso por todo lo logrado.

“Siento que lo hice bien, mi primer minuto me gustó mucho, perdí contra el primer bicampeón mundial, entonces, no me siento tan mal. A seguir dándole, de fijo van a seguir viéndome y dándole duro por mi país “, mencionó en sus historias de Instagram.

[ Rapero tico P8 participará este sábado en mundial de freestyle: “Estoy en un nivel muy competitivo” ]

El mexicano es el primer bicampeón de la Red Bull Batalla de los Gallos Internacional, pues en el 2017 también había ganado.