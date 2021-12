Rapero tico P8 participará este sábado en mundial de freestyle: “Estoy en un nivel muy competitivo”

Desde Golfito y para el mundo, el rapero tico Alejandro Ortiz Morales, mejor conocido como P8, ya tiene su mente afilada para contestar cualquier rima que le tire alguno de los otros 15 participantes que estarán en la final internacional Red Bull 2021.

El evento se realizará este sábado, a las 6 p. m., (hora tica) desde nada más y nada menos que la Quinta Vergara, en Viña del Mar, Chile y se podrá ver a través de YouTube en el canal de la bebida hidratante.

Para el que no conoce mucho del tema, la actividad es como el mundial del freestyle y reúne a participantes de España, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Perú, República Dominicana, Chile, Ecuador, Uruguay y por supuesto nuestro país, el único representante centroamericano.

P8 destronó al bicampeón nacional SNK en agosto pasado y a partir de ese momento puso la mente fija en este evento, que es aclamado y seguido en todo el mundo. De hecho, se espera un llenazo tanto a nivel presencial como en la transmisión vía streaming.

Incluso, una de las favoritas de este año, la colombiana Marithea, que de paso es la única mujer participando en el certamen, ve al tico como un rival de respeto y cuidado.

“P8 llevaba dos años consecutivos llegando a la final y ya se le dio, creo que la gente ha sido muy injusta con él porque piensan que tenía que venir otro y que por eso se va a ir en primera ronda, pero la mitad de los participantes pierden en primera ronda, eso es estadística. Él tiene mucho talento, buen nivel y la gente de Costa Rica debería de apoyar más a su representante y no solamente cuando gane decir que él es de su país”, comentó la cafetera desde Chile, en entrevista con La Teja.

P8 Red Bull Batalla P8 Red Bull Batalla (Red Bull)

[ Golfiteño viajaba más de 600 kilómetros para rapear y ahora nos representará en Chile en la final de Red Bull ]

Listo.

“Desde el momento en que gané la nacional, empecé a ver las de los demás países, ya las veía desde antes, pero ahora con más detalle, viendo sus errores y a qué otros rivales les pudo ganar. Aunque ellos crean que no, ya los tengo muy medidos”, afirmó el golfiteño desde Chile.

P8 ya tiene experiencia en este tipo de competencias, en 2018 le tocó viajar también a Chile para la “Batalla de Maestros”, en aquella ocasión no le fue muy bien, por lo que espera que esta sea su revancha.

“En la internacional que tuve en 2018, me rocé con la élite del freestyle y llegué como si fuera un admirador y aprendí de eso, porque ya han pasado tres años, he crecido como persona y como rapero, ahora los veo como iguales, hemos entablado amistad y me junto con los que se puede decir que son top. Estoy relajado y feliz y me siento en un nivel bastante competitivo”, aseguró.

El tico tiene claro que aunque nuestro país no sea potencia en el rap, los rivales no lo descuidan y saben quién es y lo que podría dar.

“Aquí todos son muy amigos y ya todos se conocen, Basek que es una leyenda del rap chileno, se bajó del bus y me preguntó que si era P8, y yo pensaba: ¿cómo sabe quién soy? Con Marithea tenemos una historia parecida, somos de pueblitos donde nadie rapeaba ahí, somos tranquilitos, es como muy parecido”, dijo.

Asegura que le gustaría enfrentarse a Skipper de México o Klan de Argentina y reconoce que el hecho de que haya público lo motiva mucho más.

“El público es nuestro combustible, que te griten una rima lo exalta a uno, aparte que no son todos los días que hay un mundial, entonces la gente va mentalizada a gritar”, añadió.

Todo lo que haga va dedicado a su pequeño Sebas y afirmó que aunque no se hable mucho del tema, ha recibido mucho apoyo del público tico en las redes sociales.

Marithea es una de las favoritas de este año. Cortesía Red Bull.

Favorita.

Por su parte, Marithea está tranquila y esperando el momento para ir a hacer lo que mejor sabe al escenario.

Ella se ha encargado de romper barreras y es un rival a temer. A pesar de eso, la oriunda de Cali, no pierde el norte y tiene claro que no hay que mirar a ningún rival por encima del hombro porque todos son excelentes.

“No siento nada, no sé por qué, en la final es en lo que menos he pensado. Creo que mi fortaleza es la calma, así esté perdiendo la batalla, no hay que perder el control. Red Bull es como el mundial, participan los mejores, así que si pierdo no va a pasar nada”, dijo.

Marithea ganó la final de Colombia hace un par de meses, en medio de una polémica, pues en primera ronda le ganó al famoso comediante Lokillo y muchos de los fans de él aseguraban que fue injusto, aunque con el tiempo ella se ha encargado de demostrar que es la mejor de esa tierra.

Algo a resaltar de la cafetera es que no se minimiza ni aprovecha su género para destacar, a ella le gusta que la traten como una más y que la midan por su talento.

“No todas las chicas utilizamos el género para nuestro beneficio, en mi caso es el contrario el que mete el tema, pero ya sucede menos”, agregó.