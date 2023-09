Reapareció Coco Vargas y su mensaje sorprendió a todo el mundo

Luego de su participación en Dancing with the Stars en el 2019 y de quedar embarazada en el 2021, la bloguera Coco Vargas se alejó de las redes sociales y no volvió a hacer sus famosos videos donde le tiraba a todo el mundo, en especial a los políticos y famositicos.

Silvia "Coco" Vargas, bloguera. Facebook

Hace unos días, Silvia “Coco” Vargas reapareció en su cuenta de Facebook para dar un mensaje muy diferente al que estábamos acostumbrados a escuchar de su boca, pues esta vez no dijo ninguna vulgaridad ni hizo polémica por alguna noticia que trascendiera en la semana.

La bloguera, quien el pasado 2 de agosto llegó a sus 46 primaveras, hizo un video para mandarle un mensaje a sus seguidores que “el tiempo está cerca” y que lo mejor es acercarse a Dios.

Así es, la “Coco” cambió y ya no dice “yeguadas” en sus videos y ahora más bien comparte mensajes positivos y para las personas creyentes.

Ella asegura haber estado “en ceguera” por mucho tiempo y que ahora que entregó su vida a Dios todo cambió.

Coco Vargas y su marido Camilo tendrán un niño. Instagram

“Estoy aquí solo por su misericordia, porque la lista de errores era imperdonable, pero bueno, Él es el que perdona. Si entendés de lo que estoy hablando vuélcate a Él y pídele que te restaure, conmigo lo ha hecho y te aseguro que en este momento de mi vida es hermosa, no es perfecta, todavía sigo cargando con el peso de muchísimos de los errores que cometí, pero ahora Él está conmigo y si Él está conmigo quién contra mí”, dice en el video que compartió.

Ella reconoció que quizá muchos se iban a sorprender por su mensaje y contó que tenía mucho tiempo de estarlo guardando.

“Yo sé que es de la persona que menos esperaba recibir un mensaje como este, estoy segura, y eso lo hace todavía más fuerte, porque imagínate, si me está utilizando a mí, de lo más despreciable de este mundo, para traerte este mensaje a vos, cuánto más puede hacer Él con vos, eso es mucho más virtuoso”, menciona en su mensaje.

Muchos de sus seguidores le comentaron que no podían creer que estuviera tan cambiada, pero que se alegraban de verla tan bien.