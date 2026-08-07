Reapareció Luis Lauretto y su cambio físico realmente sorprende

Luis Lauretto (rojo) fue rescatado de su condición de calle e impresiona con su recuperación. (Cortesía/Cortesía)

Luis Lauretto volvió a aparecer públicamente y su imagen ha llenado de alegría a quienes le han seguido la pista durante los últimos meses.

El expresentador de VM Latino fue captado junto al presentador Mauricio Hoffmann y la fotografía evidencia el enorme cambio físico que ha tenido.

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“Laurito”, como le dicen sus amigos, luce mucho más repuesto, con la barba recortada, un semblante saludable y, sobre todo, con una gran sonrisa que refleja un momento muy distinto al que vivía meses atrás.

El presentador Mauricio Hoffmann se encontró con Luis Lauretto, quien luce muy recuperado y con una gran sonrisa. (redes/Facebook)

La imagen llamó la atención de inmediato, pues la última actualización sobre su estado indicaba que se encontraba viviendo con una de sus hermanas, en una zona montañosa, donde buscaba mantenerse alejado del alcohol y concentrarse en su recuperación.

En mayo pasado, un amigo cercano contó a La Teja que Lauretto estaba enfocado en salir adelante tras varias recaídas relacionadas con sus adicciones y que poco a poco iba recuperando estabilidad.

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Verlo ahora con tan buen aspecto representa una noticia esperanzadora para quienes recuerdan los difíciles momentos que atravesó. Incluso, a inicios de este año, La Teja lo encontró durmiendo en las calles del centro de San José, una imagen que preocupó profundamente a sus seguidores.

Luis Lauretto, expresentador de VM Latino, apareció así en mayo anterior en un video promocionando con concierto de rock. (Redes/Captura de video)

Hoy, su renovada apariencia demuestra que continúa dando pasos importantes en ese proceso de recuperación y nos alegra verlo sonriendo nuevamente.