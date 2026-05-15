Luis Lauretto volvió a aparecer y emocionó a quienes seguían su situación de salud

Luego de meses marcados por la preocupación y la incertidumbre con respecto a la salud y la situación personal de Luis “Laurito” Lauretto, el querido expresentador de VM Latino volvió a aparecer públicamente y su imagen ha generado alivio entre muchos de sus amigos y seguidores.

Nelson Guillén, Alexánder Quesada y Luis Lauretto, expresentador de VMLatino, son amigos de años. (Cortesía/Cortesía)

Lauretto reapareció recientemente en un video de TikTok promocionando un concurso de bandas de rock y metal organizado por Axl Meta Productions, productora de su gran amigo Alexander Quesada, evento que se realizó hace unos días en el bar Stéreo Caníbal, en Heredia.

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Lo que más llamó la atención del video fue el evidente cambio físico del experto en rock, pues luce mucho más repuesto, más gordito y con una apariencia muy distinta a la última vez que La Teja lo encontró en las calles del centro de San José, atravesando una fuerte recaída relacionada con sus adicciones. Eso fue el pasado 11 de febrero.

A Luis Lauretto, conocido como Laurito, expresentador de VM Latino, lo encontramos así el pasado 12 de febrero en el centro de San José tras recaer en el alcoholismo. (Eduardo Vega/La Teja)

Precisamente, conversamos con Alexander Quesada, productor y conductor del programa “La Dosis”, espacio de Radio Planet 107.5 FM y VM Latino que comparte junto al cantante Nelson Guillén, vocalista de la banda Agressor, y donde Lauretto ha participado en varias ocasiones hablando de música rock.

Quesada aseguró que Laurito se encuentra actualmente muy bien y enfocado completamente en su recuperación.

Luis Lauretto, "Laurito", expresentador de VM Latino (Redes /Instagram)

“Laurito está superbién. Yo siempre he dicho que a veces una persona que es alcohólica tiene sus recaídas; es parte de. Pero él está superbién. Ahorita está en la montaña; a veces se comunica conmigo, no por Facebook, sino por Instagram, que a veces me contesta. Ahorita está donde una hermana”, explicó.

Luis Lauretto reapareció después de su recaída en el alcoholismo

Hace casi un mes

Además, aclaró que el video que circula en TikTok fue grabado hace aproximadamente un mes, el 18 de abril, durante actividades relacionadas con el evento musical.

“Este video se hizo por este concurso que fue como un tipo de guerra de bandas de rock y metal en Stéreo Caníbal. Entonces él nos grabó un video para apoyar a Stop the Silence; ahí lo ves muy bien. Nos vimos hace como un mes en el concierto con Nelson de Agressor, ahí estuvo con nosotros”, comentó.

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Así lucía Luis Lauretto cuando era presentador de VM Latino en los años 90's e inicios de los 2000. (Archivo/Archivo)

Alexander también aprovechó para hablar sobre los prejuicios que suelen existir alrededor de las personas en recuperación y los ambientes donde se desarrolla la escena rockera.

“Mucha gente piensa que al estar en un bar-restaurante, una persona que es alcohólica puede recaer. Yo pienso que no. Lo digo por experiencia, porque ya tengo tres años de haber dejado el licor y dos años de haber dejado el tabaco. Pero él está superbién. Ahorita se está recuperando”, aseguró.

Incluso, quiso desmentir algunas versiones que circularon meses atrás sobre la situación de calle de Lauretto.

“A veces la gente exagera muchas cosas de él, que andaba en la calle y eso. Cuando tuvo la recaída, no. Él siempre tuvo un lugar donde dormir y después la gente de Chepe se baña, nos ayudó mucho con el albergue. Después pasó a San Sebastián a un albergue especial para personas alcohólicas y ahí se ha ido recuperando”, explicó.

Luis Lauretto, expresentador de VM Latino, reapareció después de su recaída en el alcoholismo. (Redes/Captura de video)

Nunca lo han dejado solo

Quesada aseguró que tanto él como Nelson Guillén nunca han dejado solo a su amigo de años.

“Nosotros siempre lo apoyamos, tanto Nelson como yo. Siempre lo apoyamos. Ahí vienen nuevos proyectos que él quiere hacer con nosotros, pero más adelante, ya cuando esté mejor, al cien por ciento; ahí les estaré avisando para que estén enterados”.

El locutor también nos habló del cariño y la admiración que siente por Lauretto, a quien conoce desde hace más de tres décadas.

“Lauritto es un gran ser humano. Nos conocemos hace más de 30 años, desde jovencitos, y, como toda persona, ha tenido problemas, ha recaído, más con los problemas que ha pasado en su vida, pero él va poco a poco y va muy bien. Obviamente, con la ayuda de Dios, con la parte espiritual”, recalcó.

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Además, dejó claro que, pese a la imagen fuerte que muchas personas tienen de ellos por pertenecer a la escena metalera, en realidad son personas muy creyentes y enfocadas en ayudar a quienes atraviesan momentos difíciles y por eso no dudan en ayudarlo.

“Tal vez mucha gente piensa que tanto Nelson como yo, por nuestra apariencia, porque somos metaleros, uno es satánico y más bien es a la inversa. Yo soy muy creyente en Dios, creo mucho en Él y me ha ayudado en muchas cosas. A nosotros siempre nos gusta ayudar a los demás. Siempre Laurito ha contado con nosotros y cuando estamos ahí en algún problemilla nos damos ánimo”, dijo.

Luis Lauretto, expresentador de VM Latino, reapareció más gordito y repuesto. (Redes/Captura de video)

Busca paz en la naturaleza

Por su parte, Nelson Guillén también confirmó que Lauretto se encuentra tranquilo y alejado completamente del ruido de la ciudad.

“Tengo como tres semanas de no verlo porque me dijo que quería limpiarse un poquito de la ciudad y que la naturaleza da paz. Se fue a vivir a la casa de un familiar o de una hermana, no tengo muy claro, y donde ella vive no hay internet, entonces no tiene comunicación con nadie”.

El cantante agregó que recientemente recibió un mensaje muy esperanzador de su amigo.

“Hace dos días me escribió y me dijo: ‘Nel, aquí sigo, siempre firme, siempre bien, nos vemos pronto’. Entonces todo de momento marcha bien y está alejado un poquito de todo, de las redes sociales, del internet, de la ciudad, buscando cómo estar mejor”.

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Las recientes noticias sobre Laurito representan un nuevo respiro de esperanza para quienes durante meses han seguido de cerca su lucha personal contra el alcoholismo y que han deseado verlo recuperarse poco a poco.