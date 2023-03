Reapareció Nicole Carboni y dio a conocer algo que la tiene muy feliz

La famila de Nicole Carboni crecerá aún más. Cortesía.

La modelo y deportista Nicole Carboni reapareció en redes sociales, aunque esta vez no fue para soltar un filazo contra alguna figura del medio del espectáculo, sino para dar a conocer algo que la tiene más que feliz.

La guapa, de quien poco se ha sabido últimamente, contó que una vez más está esperando bebé y por eso nada ni nadie le quita la sonrisa.

“Hoy festejo por estar agradecida con la bendición de estar nuevamente embarazada y cargar un ser de luz dentro de mí y además hoy conmemoro el Día internacional de la Mujer. Conmemorando los derechos, la igualdad y libertad de las mujeres”, escribió Nicole, acompañado de una fotografía de un ecograma de su bebé.

Carboni ya es madre de un pequeño de unos seis años llamado Odín Zeus y otra que va a cumplir tres años, de nombre Freya, frutos de la relación que tiene con quien ha sido entrenador y pareja durante mucho tiempo, Raúl López.

Este es el bebito que se gesta dentro de Nicole Carboni. Cortesía.

En entrevista con La Teja, la bella atleta contó, desde México, que tiene unas 15 o 16 semanas, aunque todavía no sabe cuál será el sexo de su bebito.

“La verdad es que estoy muy contenta con esta bendición que viene en camino, no sé si será niño o niña, pero cualquier bendición que venga será muy bien recibida. Tanto los pequeños como yo estamos muy felices”, dijo.

LEA MÁS: Conozca a Nicole Carboni más allá de las polémicas

Carboni dice que al principio de este embarazo le pegó duro, pero poco a poco ha ido reponiéndose.

“Mis dos primeros embarazos fueron diferentes, yo no lo creía, pero sí. En el primero no sentí nada de náuseas, pero sí muchos antojos y en el segundo sí las sentí, al igual que mucho cansancio. En este volví a muchas náuseas, ya me siento mucho mejor porque pasé los primeros tres meses, al inicio tenía antojos de mango verde, el de Costa Rica, porque allá sí es bastante verde”, contó desde México.

La deportista afirmó que todavía no ha decidido si seguirá concursando en competencias fitness, pero lo que sí es un hecho es que seguirá cuidándose y dando el ejemplo a sus pequeños de que una vida rodeada de ejercicio es la mejor manera para mantenerse saludable.