“Y además lo más cagado de todo es que cuando él dijo, bueno, soy homosexual, mucha gente dijo ‘Claro, como él es gay, seguro que ella también es’. Y yo decía, pero si no es gripe... No se pega. Entonces empiezan a especular y dicen que como no me he casado, que porque él es gay, que entonces yo también y nos tapábamos mutuamente. Es imparable mencionar toda la cantidad de cosas que se dijeron”.