La deportista y comentarista de Multimedios Jacky Álvarez estaba en el concierto que Alejandra Guzmán se vio obligada a suspender este viernes por una nueva lesión en la cadera.

Guzmán se presentó este viernes en el Arena de Ciudad de México; sin embargo, debió salir del escenario en camilla y directo al hospital en una ambulancia por la nueva emergencia que enfrentó. Semanas antes, Alejandra había sufrido la misma situación.

Alejandra Guzmán volvió a sufrir una emergencia en el escenario este viernes. Foto con fines ilustrativos. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Jacky Álvarez le respondió a Hernán Medford y le dio un consejo sobre la manera en que lleva su trabajo

Álvarez se refirió a lo acontecido con la intérprete de “Reina de corazones” en sus redes sociales y aunque lamentó la situación, dijo que lo principal en este momento es que una de sus divas de la música se recupere.

Esto dijo Jacky Álvarez

“Hoy (viernes) vine con toda la ilusión de disfrutar a una grande como Alejandra Guzmán. Tuve el placer de escucharla al menos una canción y, aunque la noche no salió como esperábamos por su lesión, me quedo con ese ratito y con la emoción de haber estado ahí”, expresó Jacky en un mensaje que compartió en redes.

“Los conciertos pueden esperar, tu bienestar no. Te deseo una pronta recuperación y mucha fuerza. ¡Primero la salud, siempre!”, finalizó su mensaje.

Alejandra Guzmán dijo esto en medio de emergencia que enfrentó en el escenario

LEA MÁS: Alejandra Guzmán está feliz con la posibilidad de que su hija Frida Sofía esté embarazada

Álvarez compartió un video en el que Alejandra habló desde el escenario sobre lo que sufrió y sus sentimientos frente a eso.

“Lo siento tanto. Creo que está aquí mi doctor. Me da mucha pena porque tengo todas las ganas de salir a actuar. ¡Ay, qué pena!”, se escucha decir a Alejandra Guzmán en un video que la tica compartió en sus redes.