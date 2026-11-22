La muerte de Melissa Medina continúa bajo investigación mientras las autoridades esperan los resultados forenses para esclarecer lo ocurrido. (Melissa Medina /Tomada de redes sociales)

La repentina muerte de Melissa Medina, una influencer dominicana de 22 años, ha generado conmoción y una ola de especulaciones sobre lo que ocurrió durante sus últimas horas de vida.

La joven falleció la madrugada del martes 17 de noviembre de 2026, después de sufrir una emergencia de salud mientras se encontraba en un apartamento del exclusivo sector de Piantini, en Santo Domingo, República Dominicana. Su muerte se dio a conocer este fin de semana.

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Según información publicada por Milenio y Diario Libre, Medina estaba acompañada por la venezolana Mariana Pascual, de 21 años, y el empresario Eliezer Salvador Matos, conocido como Chey, de 60 años.

¿De dónde surgió la versión de un supuesto encuentro íntimo?

Melissa Medina, reconocida influencer dominicana, murió después de una reunión en un apartamento de Santo Domingo con un empresario y otra mujer. (Melissa Medina )

Tras conocerse el fallecimiento, el programa radial dominicano Esto No Es Radio difundió señalamientos sobre un presunto encuentro íntimo entre las tres personas.

La versión comenzó a circular rápidamente en redes sociales, aunque no existe confirmación oficial de que se produjera una relación sexual entre los presentes.

Durante una entrevista con ese espacio, Pascual confirmó que estuvo con Medina y el empresario en el apartamento en la madrugada.

Según su relato, el hombre se retiró del lugar y, posteriormente, Melissa comenzó a sentirse mal, pidió agua, presentó dificultades respiratorias y perdió el conocimiento, por lo que tuvo que regresar.

El sistema de videovigilancia captó el instante en que Melissa salía del apartamento, aunque ya no caminaba por sus propios medios. Sin conocimiento e incapaz de mantenerse en pie, la muchacha era llevada en brazos y apoyada por Mariana Michelena y Eliezer Salvador rumbo al vestíbulo del inmueble.

La acompañante aseguró que solicitó ayuda para trasladarla a un centro médico.

¿De qué murió Melissa Medina?

La influencer fue llevada a la clínica Corazones Unidos alrededor de las 5:30 a. m., donde ingresó sin signos vitales.

De acuerdo con los reportes citados, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, indicó que los hallazgos preliminares apuntan a una posible falla cardíaca.

Sin embargo, las autoridades dominicanas continúan investigando y esperan los resultados de los análisis forenses y toxicológicos para determinar la causa exacta de su muerte.

La familia de Melissa Medina ha rechazado las especulaciones sobre su vida privada y pidió respeto mientras se esclarecen los hechos.