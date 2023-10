Reconocida periodista mezcló la comunicación con la cocina y el resultado fue sabroso

Carol Uriza fue periodista de canal 7 y canal 6. Cortesía

La periodista Carol Uriza mezcló dos ingredientes muy sabrosos, el periodismo y la cocina, el resultado fue explosivo.

Uriza, quien trabajó en Teletica, Repretel y otros medios por más de 20 años, habló con La Teja y nos contó cómo hizo para unir sus dos pasiones.

En el 2018, ella y su familia se fueron a vivir a Argentina y decidió estudiar gastronomía en Buenos Aires, pero antes de terminar se vino la pandemia y como a muchos, en ese momento de crisis se le ocurrió una gran idea.

Carol se preguntaba cómo estaba haciendo la gente para cocinar todos los tiempos de comida para toda la familia y empezó a compartir todas sus recetas en redes sociales.

“Ese día fue una locura, mis amistades me escribían para que les compartiera las recetas, dos semanas después ya tenía mi plataforma digital Cocinen conmigo. Quienes me ayudaron con toda esta aventura fueron mi hija, que es diseñadora gráfica y me hizo el logo, así como mi esposo que se la juega bastante con la tecnología y ya me había montado una página web, entonces todos los días compartía recetas”, contó la chef comunicadora.

La querida periodista nos comentó que en su blog tiene más de 300 recetas.

“Este emprendimiento lo he relacionado bien, ya que me permite generar contenido rápido, dar clases, entre otras cosas. Está en mi ADN las ganas de cocinar y comunicar”, comentó.

Carol agregó que siente un gran amor por la cocina, ya que para ella es la manera más transparente de mostrar la esencia de las personas, sus costumbres y raíces.

Nos contó que su proyecto ha tomado fuerza, ya que cada vez más gente se suma a las redes sociales de Cocinen conmigo.

“Me encanta como la gente ha tomado el blog, algo que les encanta es que yo les enseño a cocinar con lo que tienen en casa o con lo que compran en el súper. La idea es sacarle el mayor provecho a lo que tenemos en la casa sin tener que desperdiciar, ser creativos con los mismos productos”, añadió.

Carol nos contó que ella también le saca el jugo a las carnitas, cada vez que las cocina.

“Cuando uso proteínas como el pollo me gusta sacarles provecho, entonces lo hago de manera que me sirva para una ensalada, un arroz, un pollo con papá y un caldito. Entonces tengo cuatro recetas de un mismo producto, eso le ayuda a la gente a que sea versátil y dé menos pereza”, dijo.

Carol Uriza tiene su página en redes sociales @Cocinen conmigo donde comparte sus deliciosas recetas. Cortesía

Uriza nos comentó que muchas veces la gente piensa que las ensaladas son los clásicos ingredientes como la lechuga, el tomate y el limón y la realidad es otra.

“Hay gran cantidad de verduras y frutas que al final se convierten en un platillo riquísimo con solo combinar algunos ingredientes y siendo creativos y eso es lo que demuestro en mis redes digitales www.cocinenconmigo.com que al final lo importante es que las tengan a mano para que sea sencillo”, añadió.

La expresentadora de televisión nos reveló algunos de sus bolados haciéndonos saber que en la cocina las personas no deberían complicarse tanto, cuando se tienen ingredientes básicos como la cebolla, el chile dulce, zanahoria, el ajo y el apio.

Una de sus recetas salvatanda, para cualquier tipo de ocasión son unos aceites que prepara.

Una de las recetas favoritas por los seguidores de Carol Uriza son los aceites saborizados. Cortesía

“El aceite saborizado es una de las recetas favoritas, ya que uno puede durar 20 minutos haciéndola, pero puede durar hasta tres semanas en refrigeración. Se trata de poner ajo, perejil bien picado en aceite vegetal en un tarro con cierre hermético, esto va a servir para ponerle a cualquier comida una cucharadita y ya con eso, queda condimentada”, dijo.

Carol comentó que ella le da a sus seguidores recomendaciones para los que no les simpatiza cierto ingrediente se lo puedan comer.

Carol Uriza tiene una página donde comparte sus deliciosas recetas. Cortesía

Los grandes beneficiados son sus familiares, porque aseguró que cuando a ella le toca grabar alguna receta, su familia se apunta a comer sabroso.

Carol Uriza trabaja en un libro de recetas digital y está por sacar una maestría en comunicación gastronómica. Cortesía

Otros proyectos

La periodista y cocinera nos contó que ahorita está bastante motivada, ya que quiere sacar una maestría en Comunicación Gastronómica, además de seguir compartiendo lo que más le gusta hacer por medio de un libro digital con recetas en el que explicará el paso a paso.

Carol además confesó que le encantaría volver a la televisión siempre y cuando se pueda comunicar a través de la cocina, ya que es algo que le apasiona.