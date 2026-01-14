Regresa una de las novelas más vistas: Sin senos sí hay paraíso, temporada 4

Telemundo anunció el regreso de Sin senos sí hay paraíso, temporada 4. (Telemundo/Instagram)

La exitosa historia de Sin senos sí hay paraíso regresa con fuerza a la pantalla.

Telemundo confirmó el estreno de la cuarta temporada de la telenovela, que vuelve a reunir a Carmen Villalobos y Gregorio Pernía en los papeles que los catapultaron al éxito: Catalina Santana y Aurelio “Titi” Jaramillo.

En esta nueva entrega, los personajes intentan dejar atrás su pasado y comenzar una vida distinta, pero la tranquilidad dura poco. Catalina descubre que su hermana está siendo acosada por una peligrosa organización criminal, lo que la obliga a regresar al mundo del que tanto luchó para escapar con el fin de protegerla, aun cuando eso signifique ponerse nuevamente en riesgo.

En la nueva temporada de Sin senos sí hay paraíso regresan algunos personas y habrán otros nuevos. (Telemundo/Instagram)

La trama da un giro más oscuro al adentrarse en el submundo del modelaje webcam en Medellín, un negocio ilegal que opera ofreciendo fantasías a clientes internacionales. Para desmantelar esta red, Catalina se ve forzada a aliarse con la DEA, una decisión que la coloca en la mira de poderosos enemigos.

El elenco se fortalece con la participación de Estefanía Gómez, recordada por Yo soy Betty, la fea, además de Carolina Gaitán, Fabián Ríos, Francisco Bolívar, Catherine Siachoque y Majida Issa, quien retoma su icónico papel de la Diabla, la antagonista que promete volver a sembrar el caos.

La serie se transmitirá por Telemundo en Estados Unidos y estará disponible en Disney+ para Latinoamérica, cuya fecha de estreno será anunciada próximamente.