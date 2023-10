Reina de belleza: “Hay que sacrificar cosas personales para meterse de lleno en los concursos de belleza”

Alana Montoya nos cuenta cómo se prepara para la final del concurso a nivel nacional. Cortesía

Alana Montoya tiene 19 años y ya ha ganado tres concursos de belleza, el último en el que se coronó se llama Miss Teen Universe Costa Rica Heredia, el cual le permitirá representar a esa provincia a nivel nacional.

Montoya y otras 12 participantes lucharán para llevarse la corona en la gran final que se llevará a cabo este 26 de octubre en Puntarenas. La nueva reina irá a competir a Colombia, en el certamen internacional, para dejar en grande el nombre de Costa Rica.

En La Teja hablamos con Alana, quien este lunes engalana la contraportada de nuestra edición impresa, y nos contó todo lo lindo de los concursos de belleza, pero también los sacrificios que se tienen que hacer para cumplir sus sueños.

“Hay que tener dedicación, porque los concursos requieren todo de uno, muchas veces es complicado tener que sacrificar algunas cosas personales como la vida social, el tiempo, se debe tener todo planeado y organizado para que todo surja”, comentó.

La guapa modelo añadió que en su caso no ha sido algo tan pesado para ella, ya que es algo que ama y disfruta.

Esta representante de Heredia nos expresó que para este concurso no ha descansado, pues se ha preparado muy bien en cuanto a pasarela, oratoria, entrenamientos y fotografías.

Ella considera que los certamenes por lo que ha pasado son el inicio de un gran carrera como modelo y profesional.

“Soy estudiante de Inglés y Administración de Empresas, siempre he pensado que estos concursos me preparan para competir, pero también me preparan en mi vida profesional y personal”, comentó.

Montoya, aparte de ser una joven bastante preparada, también le dedica tiempo a su proyecto social, el cual ayuda a los perritos en condiciones vulnerables, al medioambiente y la salud mental.

Alana Montoya tiene un proyecto social que le da apoyo a perritos. Cortesía

“He trabajado con varias sicólogas, con las que he dado diferentes charlas de motivación y ayuda, y esto es tan importante para una reina de belleza, porque hay que usar las plataformas para inspirar y motivar a las personas que nos apoyan”, comentó.

También nos confesó que es amante de la naturaleza, es por eso que le encanta salir a conocer lugares.