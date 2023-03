Relacionan a Douglas Sánchez con una valla publicitaria a la par de Multimedios y él lo aclara

En redes sociales vinculan a Douglas Sánchez con esta valla. Tomada de Facebook.

Una valla publicitaria ubicada justo a un costado de las instalaciones de Multimedios en Sabana Sur ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Esto porque muchos aseguran que es una especie de “toreo” o de venganza por parte del periodista Douglas Sánchez con el canal, del cual salió en octubre del 2021.

La valla que es de un tamaño más que considerable dice: “Douglas no TVemos”.

Douglas Sánchez da detalles acerca de su inminente regreso a la televisión

La Teja le consultó al querido periodista si sabía o tenía relación con esa valla y contestó que no sabía nada, incluso nos agregó un emoji de sorpresa.

De igual manera le consultamos sobre si ya tiene fecha para un posible regreso a la televisión y señaló que no hay nada definido aún.

Recordemos que, a finales de diciembre, Douglas compartió algunas muestras de que ya estaba grabando algunos capítulos para su programa.

En aquel momento le consultamos y dijo que estaban pensando en la estrategia para salir al aire. Quizá encontramos una casualidad con la valla.

“Se cumple un poco más de un año de haber salido de la televisión y he estado muy enfocado en el rol que tengo ahora en la parte regional de marketing de esta empresa que trabajo y bueno, lo que sí he hecho es empezar con algunas grabaciones de Íntimo, que lo estoy empezando a trabajar, todavía no hay nada concreto, pero lo que sí es un hecho es que voy de nuevo con el programa y vamos a ver a cuál estrategia usamos para salir al aire”, comentó.