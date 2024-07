Renuncia a canal 7 una de sus periodistas más conocidas

Bertha Silva trabajó en canal 7 en diversos programas, siempre como periodista. (Instagram)

Una de las periodistas más conocidas de canal 7 renunció a la televisora este viernes, según confirmó ella misma a través de las redes sociales.

Se trata de Bertha Silva, periodista farandulera que llegó al canal de Sabana Oeste en octubre del 2017, varios meses después de salir de Repretel, donde trabajó en Intrusos de la farándula.

“Siete años en el 7. Hoy (el viernes) me despido de esta maravillosa empresa que ha sido mi segundo hogar. Eternamente agradecida con mis jefes y en especial con Paula Picado (vicepresidenta de Teletica y directora de Teletica Formatos) por confiar en mí. Ha sido un privilegio enorme ser parte de Teletica y en especial de Formatos”, comentó Silva al confirmar su salida de la empresa.

Bertha Silva es muy conocida gracias a su paso por Repretel, donde trabajó en el programa Intrusos de la farándula. (Instagram)

Reconoció que la costó muchísimo tomar la decisión de dejar Teletica, pero que estaba muy ilusionada por lo que venía para ella.

“Tomar esta decisión no fue fácil, pero la ilusión de lo que viene me llena el corazón. Todo en manos de Dios”, mencionó en una historia de Instagram junto a una foto de la despedida que le hicieron sus compañeros.

Bertha trabajó en Teletica Formatos, unidad que se encarga de producir los grandes programas de canal 7 como Tu cara me suena, Dancing with the Stars, Nace una Estrella, Force Masters, Spelling Bee y ¿Quién quiere ser millonario?

A ella era usual verla reporteando los detrás de cámaras de esos programas y sus últimos años en la empresa trabajó muchísimo con el equipo del programa que presenta don Ignacio Santos y que regala muchos millones a la gente.

La Teja supo que Silva se va de la empresa porque aceptó una oportunidad de trabajo en otra compañía que no tiene nada que ver con medios, pero que sí tiene un departamento de prensa debido a lo grande que es.

En Teletica, Bertha también trabajó en el programa De boca en boca como reportera.

Así se despidió periodista de canal 7 que renunció a Teletica

“Formatos es maravilloso, me encanta ser parte de ese equipo, he aprendido mucho de todos y creo que el crecimiento ha sido mucho”, afirmó en 2022 en una entrevista con este medio.

En esa misma oportunidad mencionó que siempre iba a estar agradecida con Repretel e Intrusos porque fue su escuela en el periodismo de espectáculos.

Desde La Teja le deseamos mucha suerte a Bertha en su nuevo camino profesional.