Es tuanis saber que uno puede alegrar de cierta forma a tanta gente, porque yo me he dedicado a esto del entretenimiento por mucho tiempo, pero esto me llama la atención de que en serio hay gente que no va a misa. Usted le hubiera dicho hoy a alguien ¿vamos a misa? y no va, pero esa persona hoy sí se conectó y sí estuvo en misa aunque no creyera en Dios ni en nada, y fue como anillo al dedo porque el padre necesitaba dar un mensaje muy importante que es que hay muchos niños y niñas que no tienen que comer, o personas que en este tiempo de pandemia porque cierran restaurantes o negocios se van a quedar sin trabajo y ese mensaje les llegó a todos esos que se conectaron.