Renzo Rímolo demostró que se puede seguir siendo amigo de una ex y hasta la “quemó” en redes

El comediante Renzo Rímolo asegura que él no es de los hombres que al terminar una relación de pareja quema todo lo que tenga de su ex y si puede le deja de hablar para siempre, sino que hace todo lo contrario.

Así lo demostró al evidenciar que aún guarda las fotos y videos de algunas de sus exparejas, luego de ponerse algo romántico por iniciar el mes del amor y la amistad.

El vacilón es que hasta “quemó” a una de sus exnovias, de nombre Tatiana (Tachi), con la que anduvo del 2012 al 2014, luego que ella le escribiera que podía tener mil novias, pero que ella seguirá siendo la favorita de la suegra.

Renzo contó que en aquel entonces ella era modelo de una marca de bebidas energéticas y que vivía en Cartago, pero ahora es muy conocida en las redes sociales por vivir en la playa y subir contenido a sus redes de ejercicios de yoga.

Su ex hasta le comentó el video que compartió y le puso que ella se veía “muy linda”, pero que él “estaba en la piedra”, haciendo referencia a lo flaco que lucía en aquella época que anduvieron juntos. Para ese entonces, él tenía 23 y ella 18 años.

Renzo Rímolo presentó a una de sus exnovias

Para su sorpresa, muchos de sus seguidores le preguntaron por qué guarda todas esas imágenes, máxime que después de ella tuvo otras parejas como la reconocida locutora e influencer Johanna Villlalobos, con la que jaló varios años, y le tocó aclararles que él es de los que puede seguir siendo amigo de sus ex.

“La primera cosa es que yo no tuve un motivo de odio o demás para que yo dijera: ‘borro esto de mi vida, maldita la odio’, eso no me pasó. Dos, soy una persona muy tecnológica y visual, hay gente que tiene un diario que lleva cositas escritas, bueno, yo tengo mi diario que es mi disco duro y ahí tengo de todo, familia, amigos, experiencias, viajes, es mi vida, es algo muy personal. Y tres, ojalá que la persona con la que uno llegue a estar en algún momento no tenga celos del pasado”, explicó.

Johanna Villalobos es la exnovia del locutor y comediante más conocida en el medio.

Lo más divertido de todo esto es que al final hasta sus ex terminaron siendo amigas después de que la relación entre ellos acabó.