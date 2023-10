Viaje a Japón se convirtió en una verdadera pesadilla para Renzo Rímolo

Renzo Rímolo estuvo hace pocos días en Canadá y visitó las cataratas del Niágara. (Instagram)

Renzo Rímolo regresó de Canadá hace pocos días tras participar en un festival de stand up comedy y tras su regreso del país norteamericano una nueva aventura lo esperaba.

El comediante estaba feliz de la vida porque tenía planeado un viaje a Japón que lo tenía muy ilusionado, pero su visita al país asiático se convirtió en un verdadero viacrucis para él y el compa con el que anda.

Rímolo salió de Costa Rica a México el miércoles. En el país azteca tenía que hacer una escala de varias horas para esperar el vuelo que saldría con destino a Tokio a la medianoche del miércoles.

Todo iba bien hasta que un desperfecto mecánico obligó a retrasar la salida del vuelo. Lo peor de todo es que Renzo y el resto de los pasajeros esperaron montados en el avión durante dos horas, esperando a que la aerolínea tomara una decisión.

Después de eso, al comediante costarricense y todo el resto de los viajeros los bajaron con la promesa de que en dos horas el desperfecto de la aeronave estaría resuelto, lo que no sucedió.

Renzo Rímolo habló en redes sociales de todos los inconvenientes que ha tenido con su vuelo a Japón. (Instagram)

En Instagram, Renzo contó que a las 4 de la mañana de este jueves la aerolínea canceló el vuelo y les asignó un hotel donde fueran a pasar el día, pues el viaje se los reprogramaron para casi la medianoche de este jueves.

Renzo y compañía salieron del aeropuerto de Ciudad de México con destino al hotel, uno que al productor audiovisual no le gustó porque no era para nada cómodo, se les metía toda la luz y ellos trasnochados no pudieron descansar bien.

Pero la cosa se puso peor cuando llamaron a Rímolo a informarle que tenía que salir del hotel a las 2 de la tarde, hora del check-out, porque la aerolínea no pagó más que un día, que vencía a esa hora de este jueves.

Renzo Rímolo habla del calvario de su viaje a Japón

Renzo y su amigo tuvieron que abandonar el hotel y salir a caminar por la Ciudad de México mientras llega la noche para devolverse al aeropuerto y ver si, finalmente, pueden viajar a Japón.

Todas las anteriores son razones suficientes para que él considerara su viaje al país de Asia como una de sus peores experiencias, pues jamás imaginó lo que le pasó.

“Acabo de vivir mi peor experiencia de viaje hasta el momento. El vuelo sale mañana (este jueves) a la medianoche. Tengo hambre, tengo sueño, la he pasado muy mal”, afirmó Renzo en múltiples publicaciones que ha hecho en Instagram.

Renzo Rímolo no pudo descansar nada porque en la habitación se pasaba la claridad de la luz del día, y faltaban algunas persianas. (Instagram)

En Japón, él estará por tres semanas y había planificado tanto su viaje que hasta el look cambió, pues se quitó la barba para mayor comodidad.

“Decidí volarme la barba porque qué tigra, yo soy de los que piensan que primero la comodidad y lo segundo cómo me veo. Si me veo como un feto no me importa, yo voy cómodo”, aseveró Renzo antes de vivir el calvario que está viviendo.

Renzo Rímolo se cambió el look

Sin barba, cansado, trasnochado y con la expectativa de qué pasará, el controversial creador de contenido anda paseando para arriba y para abajo por las calles mexicanas; eso sí, se ha dado gusto comiendo tacos. Una por otra.