A Renzo Rímolo no lo dejaron en paz hasta que confesó algo muy personal

Renzo Rímolo es productor audiovisual y locutor.

Renzo Rímolo pasó varios días de esta semana hablando en sus redes sociales sobre la circuncisión.

La famosa cirugía que extirpa la piel que cubre el glande del pene fue y vino en las historias en Instagram del popular comediante.

Pero tanto habló Renzo del tema que sus miles de seguidores lo terminaron “cercando” hasta sacarle su verdad.

LEA MÁS: Esto contestó Renzo Rímolo a seguidor por la lluvia de críticas a su contenido

¿Es o no Renzo Rímolo circuncidado? La pregunta fue recurrente para el productor audiovisual y locutor, quien evitó responder hasta este viernes, cuando lo hizo público.

“Yo soy circuncidado. Me hicieron esto de chamaquillo, yo no me acuerdo de nada, solo sé que crecí y veía penes diferentes cuando era carajillo y uno decía que era diferente y después entendí todo”, dijo Renzo.

Renzo Rímolo despeja una gran duda que generó en redes

No se quedó ahí, pues también quiso opinar respecto al tema de la sensibilidad, que es bastante discutido cuando se habla de circuncisión.

LEA MÁS: Renzo Rímolo casi llora por unos mensajes que le dejaron en redes sociales

“No puedo aclarar eso que ustedes dicen de que se pierde la sensibilidad y todo lo demás. No lo sé, pero yo la paso bien”, agregó a la particular historia en Instagram que finalizó con un “en fin, bendiciones para todos” y algo sonrojado.

Alrededor del tema, Rímolo generó una discusión interesante que tuvo los puntos de vista de hombres, mujeres y hasta de padres de familia.

LEA MÁS: Renzo Rímolo tenía bien guardado un secretito sobre él