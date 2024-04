¿Aficionados de Saprissa apoyarán a Alajuelense ante Herediano?

Saprissa necesita que Alajuelense derrote a Herediano este martes (o miércoles) para mantenerse en el liderato del torneo.

El León visita al Team con la consigna de ganar para allanar su camino a semifinales, pero eso tendría una consecuencia y es mantener al Monstruo en la cima.

Entonces la pregunta del millón es si los aficionados morados le echaran o no porras a los manudos y la respuesta es un contundente no.

Luis Paradela y Javon East son dos de los estandartes de Saprissa en la ofensiva. (Marvin Caravaca)

Antes de seguir, cabe recordar que si los rojinegros derrotan al Team, Saprissa se quedaría con el primer lugar del campeonato a falta de tres jornadas. En estos momentos, el Monstruo es líder por gol diferencia, pero el Team debe ese partido.

En cambio, un empate o triunfo florense, lo pondría de líder y con amplias expectativas para terminar en ese puesto.

Hicimos un sondeo en los dos grupos de WhatsApp de aficionados saprissistas de La Teja, llamados La Cueva de los morados, y un 86% de los aficionados no apoyarían a la Liga, pese a que de eso dependa el liderato.

Jesús Fallas, de la peña Poder y Orgullo, dijo que jamás pueden ponerse del lado del archirrival.

“Saprissa siempre ha podido solo, no necesita que otros le ayuden. Si no se queda de primero, no importa, Saprissa ha demostrado que no es necesario quedar de primero para ser campeón”, dijo.

LEA MÁS: Crónica del desmadre de este viernes en Unafut con la jornada de fútbol

Daniel Céspedes, periodista de Teletica, comentó que apoyar a Alajuelense es traicionar los colores saprissistas.

“Que gane Herediano, un empate puede ser, pero para nosotros los morados sería traicionar los colores de la institución, creo que ningún liguista iría con Saprissa” expresó.

Céspedes es del criterio de que suceda lo que tenga que suceder, pero que jamás vería un partido de Alajuelense contra otro equipo que no sea Saprissa.

“Si gana la Liga nos dejan servida la mesa, pero si es Herediano gana, tenemos un equipo sólido para la siguiente fase y alzarnos con el tetra”, opinó.

Entre quienes opinan diferente está Allan Zero, del grupo La Cuarta, un morado confeso.

“Realmente sería un apoyo ficticio, más que todo por interés, que la Liga haga algo por sus colores, porque es el Saprissa B, por eso le pediría a esos jugadores que ganen para que el equipo de sus amores sea líder”.

En última instancia, la postura de los aficionados de Saprissa refleja la pasión que caracteriza a los morados y la lealtad hacia su equipo.