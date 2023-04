Renzo Rímolo nos contó cuánto dinero regaló a los vendedores ambulantes: “Ha sido una locura”

Renzo Rímolo aclaró que él solo es un comediante que está generando contenido para sus seguidores y que su intención era solo ayudar a los que menos tienen. Instagram

Renzo Rímolo se volvió tendencia en las últimas horas por un conmovedor video que subió a sus redes sociales, en el que se ve que ayudó con dinero a varios vendedores ambulantes para que pasaran una Semana Santa sin tantas penurias.

El comediante nos confesó que jamás se imaginó que la grabación tuviera más de un millón de reproducciones en menos de 24 horas y que, además, tanta gente reaccionara de manera positiva.

“Me han escrito: ‘Mae, usted me cae mal, pero con eso me sacó el menudo’”. Sobre esto y hasta cuánto dinero repartió entre los vendedores nos contó el “enfermo”, como le dicen sus seguidores.

- ¿Cómo surgió la idea de hacer ese video tan conmovedor?

Mi comunidad se llama Enfermos y Enfermas, entonces pensé en hacer una experiencia tuanis para mis seguidores, que se llamara “La experiencia enferma”. De hecho, todo empezó cuando vino Daddy Yankee (22 de octubre de 2022), compré unas entradas algo costosas e hice una dinámica en mis redes de que me tenían que seguir para ganárselas y demás, y a la gente le encantó.

Cuando vi que venía Bad Bunny (24 de noviembre de 2022) dije: ‘voy a hacer lo mismo’, pero un día viendo TikTok me topé con un gringo que se dedica a hacer esto (darle dinero a la gente) en Estados Unidos, obviamente tiene más presupuesto que yo, pero prácticamente hace eso, se acerca a las personas, las humaniza, las conoce un poco y al final les ayuda. Viendo los videos de ese mae yo con los ojos llorosos ahí en mi cama dije: ‘¿Qué pasaría si hago ese mismo contenido en las propias tierras?’, entonces, lo que hice fue revender las entradas (de Bad Bunny) y le dije a mis seguidores que se las vendía un poquito más caras para luego hacer un video de lo que hacía con ese dinero.

- ¿Cuánto dinero recolectó?

Esa idea tuvo tanta respuesta que una persona que tenía dos entradas, aún más caras que las mías, me dijo: ‘Mae, yo le regalo mis entradas para que usted las venda y use ese dinero para esa causa’, o sea, ya tenía cuatro entradas para revender y después de eso apareció otra persona que me dijo: ‘No quiero que me mencione, pero tenga’, y me dio 100 mil colones. Tenía 800 mil colones y en el video no especifiqué cuánto le daba a cada persona porque no debería tratarse de montos. No les di para que solucionaran su vida, pero les di para que tuvieran una Semana Santa bonita, mi misión era mandarlos a descansar.

El comediante grabó el video entre el martes y miércoles Santo porque su idea era que ellos no tuvieran que ir a trabajar el jueves y viernes Santo. Instagram

- ¿Por qué se tardó tanto en hacerlo?

Ocupaba encontrar a las personas adecuadas, también cómo hacerlo porque no quería que la gente me criticara, que agarraran la vara de ‘él solo quiere figurar’, ese no era mi verdadero interés, entonces, pasaron los meses y pensé que en Semana Santa son los días en los que todo el mundo se va de la ciudad y los vendedores ambulantes tienen que seguir trabajando, el Jueves y Viernes Santo nunca hay nadie, son dos días en los que ellos pierden.

- ¿Dónde grabó el video?

Anduve por las calles de San José, por San Francisco de Dos Ríos, Zapote, San Pedro. Me topé a varias personalidades, les hablé un poco, primero los conocí, les pregunté quiénes son, por qué están vendiendo, sobre su familia.

Yo ya he sido viral de otras maneras, este no es un recurso que pienso utilizar para seguir teniendo, atención porque yo ya sé como conseguir la atención de otra manera”. — Renzo Rímolo

- ¿Les explicó de qué trataba y que los estaba grabando?

No, no, si yo les explicaba primero ya no surgía tan natural, entonces, primero les metí conversación y después de haber hecho todo les avisaba. Muchas de sus reacciones eran sin que ellos sepan que se estaba grabando. Yo jamás me imaginé que esto fuera a reaccionar así, ha sido una locura.

- ¿Qué le han dicho?

Tengo demasiada gente queriendo ayudarme para que lo vuelva a hacer. ¡Me encanta! Gente que me escribe y me pone tome y le mando un SINPE móvil para ayudar, empresas de leche, gente que me dice: ‘Le tengo plata, pase por ella’. Ha sido una locura, hay gente que me ha escrito: ‘Mae usted me cae mal, pero con eso me sacó el menudo’, es un video que aunque yo les caiga en las bolas les gusta, los conmovió y lo agradecen, y eso yo también lo agradezco más porque yo no busco figurar.

Renzo contó que a ninguno de los vendedores los conocía y que a todos trató de darles por igual. Instagram

- ¿Cuál era su intención?

Yo me dedico a crear contenido, me dedico a divertir a la gente, a alegrarles el día por medio del contenido y si puedo aprovechar mis redes sociales para catapultar estas buenas acciones lo voy a hacer a mi tiempo, porque hay gente que me escribe: ‘Ayúdeme a mí’, ‘yo soy estudiante’, ‘yo soy mamá soltera’, entonces, es muy abrumador a su vez, ojalá yo tuviera dinero y que el tiempo me sobrara para dedicárselo a todo el mundo porque yo también tengo mis proyectos personales y tengo mis tareas qué hacer, solo quiero que entiendan que esto lo hago con todo el corazón, con todo el amor y agradezco tanto que se hayan apuntado y que lo estén recibiendo de una manera tan positiva.

Las cosas más bonitas se hacen cuando no son por obligación, sino cuando nacen”. — Renzo Rímolo

- ¿Qué reacción espera que tenga este video que se volvió viral?

Espero que la gente cuando salga a la calle tenga esa reacción en cadena. Usted no tiene que salvarle la vida a una persona con dinero, con que usted le dedique un momentico, aunque no tenga nada que dar, dale una conversación, porque muchas veces bajamos la ventana y damos la moneda y nos desentendemos, ¿qué pasaría si bajamos la ventana y le damos un ratito de conversación? Yo no soy perfecto, he llegado a semáforos y ni he bajado la ventana, no voy a ser hipócrita de que el ayudo a todo el mundo, porque no es así, pero si a veces me caso con algunas causas y cuando lo hago de corazón lo hago con todo el gusto y no tengo porque andarlo publicando, esto fue porque la gente me me ayudó con su dinero, por eso siempre los mantuve informados.

Renzo se gana la vida generando contenido en sus redes sociales. Archivo

- ¿Lo volverá hacer?

Mi propósito es entretener y alegrar a la gente, pero ya tengo otra herramienta que ya sé que la próxima vez que yo salga a la calle y le pida ayuda a la gente y haga un video al respecto sé que no me van a ver con malos ojos. Yo soy comediante y mi misión es crear emociones, que la gente sienta y ya los he hecho reír por mucho tiempo, está bueno que los haga llorar.