Repase la novela completa que motivó la tiradera de Residente a J Balvin (Video)

La enemistad entre J Balvin y Residente parece no tener fin, y ahora es el exvocalista de Calle 13 quien señala que el colombiano ha buscado boicotearlo para evitar que lance nueva música.

Las frases más fuertes que Residente le canta a J Balvin tienen diferentes contextos.

Esta nueva pelea comenzó luego de que Residente anunció hace unos días, a través de sus redes sociales, que lanzaría un tema dedicado a un representante de música urbana.

De inmediato los fans especularon que la canción iba con dedicatoria para Balvin, con quien el puertorriqueño tiene diferencias desde octubre de 2021, luego de que Balvin expusiera en un video su inconformismo con los Grammy, asegurara que estos solo usaban a los reguetoneros para generarles rating y buscara boicotear los premios.

René, mejor conocido como Residente, declaró que un interprete “del género urbano” le intimidó con una demanda si lanza un tema donde se refiere a él en “un par de líneas”, declaró el puertorriqueño por medio de su cuenta de Instagram.

“Este mensaje es de lo menos importante que van a escuchar en el día, pero cuando te metes con influencers urbanos te pasan estas pendejadas”, señala en parte del mensaje.

Pese al supuesto intento de boicot, Residente lanzó este jueves su nuevo sencillo “Sessions 49″, un tema de más de ocho minutos de duración en el que el puertorriqueño dedica partes de la letra a Balvin y lo califica de “racista y bobolón”.

El boricua le dedica varios minutos y lo llama incluso como “el Logan Paul del reggaetón”, por el paso del youtuber como boxeador profesional.

Residente detalló que la gente de Balvin se puso en contacto con el dueño de la disquera con la que edita y que desistiera de lanzar el tema.

“Amenazaron con demandar a mi sello si sacaba el tema. Le pidieron una llamada al presidente de mi disquera para que me detuviera por una simple tiradera que ni siquiera es completamente para él”, narró René por su Instagram.

El cantante detalló que no teme represalias ni demandas pues no coartarán su libertad de expresión.

“No me importa si me demanda, si no me ponen en los playlist, a mí no me importa ser el número uno en nada que tenga que ver con el payoleo. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavito más de la industria. Yo no se la tuve que mamar a nadie para lograr lo que he logrado. Y el tema lo voy a sacar cuando la gente quiera, y en lo que la gente decide si lo saco o no, puedes subir tu videíto para que te pongan lástima, esos que has estado subiendo”, dijo Residente.

Polémica letra

Residente J Balvin Esta no es la primera vez que René le tira con todo al colombiano. (Archivo)

En la letra apuntó contra los músicos que no escriben sus propias canciones y a quienes se creen artistas pero que son solamente famosos. No obstante, arremetió especialmente contra J Balvin y sacó a relucir no solo las actitudes racistas por las que fue escrachado recientemente en las redes, sino también a su falta de compromiso con las causas políticas de Colombia, su país natal.

El video que es considerado como el último round de esta pelea en donde -aparentemente- Residente salió ganador, alcanzó casi los 2 millones de reproducciones YouTube a menos de una hora de su publicación. Mientras tanto, las redes fueron invadidas por los fanáticos del género urbano quienes no tardaron en convertir la dura derrota de J Balvin en una catarata de memes.

¿Cómo empezó la bronca?

La pelea entre Residente y Jay Balvin comenzó cinco meses atrás cuando el autor de “Agua” realizó un descargo contra los Latin Grammys por no incluir justamente a los representantes de la música urbana durante los galardones.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto”, escribió en su cuenta de Twitter. Y, para finalizar, convocó a un boicot a la Academia al invitar a los grandes artistas nominados a que no acudieran a la ceremonia.

El autor de “Entren los que quieran” no tardó en responder y, en un video publicado en Instagram, expresó: “Si los Grammy no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 premios? ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?”. Como eso le pareció insuficiente, agregó: “Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”.

Para finalizar, le recriminó no expresarse sobre la crisis en Colombia y lo acusó de preocuparse más por el dinero que por su propio pueblo. Ese cruce desató un ida y vuelta de indirectas en las redes que se prolongó durante varios meses. Pero, cuando parecía haber quedado en el pasado, se sumó un nuevo episodio con el esperado estreno de la sesión de Residente junto a Bizarrap en donde, en repetidas ocasiones, el puertorriqueño habló despectivamente del “hot dog”.