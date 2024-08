Repretel anda en busca de modelos, cantantes, bailarines y presentadores, ¿se vendrán más cambios?

En Repretel andan en busca de nuevos presentadores, modelos y demás gente talentosa para trabajar en tele. (Instagram)

Repretel hará este sábado 24 de agosto un casting en sus instalaciones pues andan en busca de nuevo talento.

La agencia The One, liderada por el cazatalentos Jat Azofeifa, estará al frente de las pruebas y, según anunciaron, no es necesario tener experiencia.

Necesitan descubrir nuevos modelos, cantantes, bailarines, creadores de contenido y conductores de televisión.

Las pruebas las empezarán a hacer a partir de las 9 a. m. y se extenderán hasta las 5 p. m. dentro del mismo Repretel, ubicado en La Uruca, cerca del hospital México.

Esta agencia ha descubierto y formado a muchos ticos que ahora trabajan exitosamente hasta afuera de nuestras fronteras. Tal es el caso del actor y bailarín Gary Centeno, quien acaba de concluir con éxito su participación en Top Chef VIP de Telemundo y quien tiene una gran carrera artística en México.

De hecho, el mismo Gary está invitando a los ticos a participar en el casting, pues él formó parte del programa Ondivelú, que se transmitió por canal 9 y que fue producido por Azofeifa.

Gary Centeno invita al casting que hará Repretel

Entre los requisitos que están pidiendo están tener entre 13 y 35 años y si es menor de edad, que lleguen acompañados de un adulto. Además, vestir de negro.

En junio la televisora hizo otro casting similar pues, al parecer, están buscando personal para sus proyectos de fin y principio de año.

Hace tan solo una semana se anunció que el presidente del canal, Fernando Contreras, se acogió a su pensión y que el abogado y asesor legal de la televisora, Carlos Hernández, quedaría al frente de los canales 4, 6 y 11. ¿Será que con el nuevo jefe se vendrán cambios en algunos de sus programas?, solo el tiempo lo dirá.