Repretel confirma el nuevo puestazo que tendrá Carlos Serrano en la televisora

Luego de que La Teja publicara la salida de Carlos Serrano de Deportes Repretel en unas semanas, la televisora confirmó el movimiento que sufrirá el periodista dentro de la empresa.

Carlos Serrano será el jefe de Las Historias. (Marvin Caravaca)

Un informante de este medio en el canal de La Uruca nos contó que Serrano saldría de Deportes Repretel para asumir la jefatura y producción del progama Las Historias, un ajuste que Repretel anunció.

“Como parte de su compromiso con el desarrollo del talento interno y el fortalecimiento de nuestras producciones Grupo Repretel anuncia cambios dentro de su equipo de producción.

Tras un proceso de evaluación realizado en conjunto con la Dirección General, se ha decidido designar a Carlos Serrano como Jefe de Las Historias”, indicó Repretel.

La empresa destacó los 8 años de experiencia en radio y tele que tiene Serrano.

“Será el encargado de llevar el programa Las Historias a otro nivel”, afirmó la televisora en un comunicado de prensa.

Carlos Serrano apareció hace unos meses en un reportaje de Las Historias. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Carlos, por su parte, mencionó: “Me siento súpercontento, fue una decisión en la que aposté por el crecimiento personal y profesional porque dejo un poco de lado mi pasión de niño. Lo asumo con la convicción de que tenemos muchos retos por cumplir como equipo, y le sacaremos provecho al potencial que hay en el programa y en el grupo de trabajo”, destacó.

Repretel sí confirmó que Carlos se mantendrá como panelista del programa 120 minutos de Radio Monumental y participará en transmisiones deportivas.

La empresa no dio a conocer a partir de cuándo se dará el cambio.