Repretel y Teletica hicieron un anuncio relacionado a los toros de fin de año

Personal de Teletica y Repretel se reunieron en Pedregal para dar un gran anuncio

Por Silvia Núñez
Imagen de un mopntador sobre los lomos de un toro en la corrida en Pedregal este 2 de enero de 2025.
Repretel y Teletica tienen todo listo para los Toros (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Teletica y Repretel volverán a gritar juntos “Puerta papá” al anunciar una vez más la unión entre ambas televisoras para las transmisiones de las corridas de toros de fin y principio de año.

Este viernes, el elenco taurino de ambos canales se reunió en el Centro de eventos Pedregal para confirmar que este año también habrá “¡Toros, toros!”.

Las corridas serán del 25 de diciembre al 4 de enero, y como siempre, ambas televisoras se alternarán para transmitir cada día a las 7:30 p.m. y 3 p.m.. El redondel estará ubicado, igual que el año pasado, en el campo ferial de Pedregal, en Belén.

Carlos Álvarez y Andrés Zamora “El Padre Mix” fueron los encargados de dar el anuncio oficial de forma simultánea en ambos canales y después, los productores del 6 y el 7 se encargaron de dar más detalles.

Ya la gran incógnita está revelada, pues en estos días se hizo una campaña de expectativa y muchos creyeron que no habrían levantines, monta y emociones tras el grito de “puerta”.

