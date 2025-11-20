Ricardo Chacón enternece con emotiva carta a su hija María Fernanda antes de convertirse en abuelo

María Fernanda Chacón es periodista y presentadora de Noticias Repretel y está a pocas semanas de dar a luz a su primera bebé. (redes/Instagram)

El exjugador manudo Ricardo Chacón está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida familiar: la espera de su primera nieta, María Pía.

Su hija, la periodista de Noticias Repretel María Fernanda Chacón, se acogió esta semana a su licencia por maternidad y su papá quiso dedicarle unas tiernas palabras que conmovieron a todos.

El orgulloso abuelo compartió una emotiva carta en redes, recordándole a “Fer”, como le dice de cariño, lo fuerte y dedicada que ha sido, incluso en su trabajo.

LEA MÁS: Periodista de Noticias Repretel, hija del exfutbolista Ricardo Chacón, está lista para chinear

De hecho, el domingo presentó la edición del noticiero con casi ocho meses de embarazo.

“Sos una gran campeona”, le escribió con todo el sentimiento de un padre orgulloso.

María Fernanda Chacón, periodista de Noticias Repretel es hija del exfutbolista Ricardo Chacón. (Cortesía/Cortesía)

Espera con ansias

El exfutbolista agregó que ahora viene “el mejor regalo que la vida te pueda brindar”, refiriéndose al nacimiento de la pequeña María Pía, a quien la familia —incluido Ronald, pareja de la periodista— espera con ansias y mucho amor.

También recordó el día en que llegó al mundo su hija, describiéndolo como una emoción incomparable, incluso mayor que cualquier título o logro deportivo.

LEA MÁS: Periodista de Repretel e hija de exgerente de Alajuelense se casó este sábado

“Dios siempre nos sigue sorprendiendo dándonos momentos indescriptibles, todavía recuerdo hace años cuando naciste, fue una emoción como ninguna en todos los años de mi vida, mejor que cualquier título o logro obtenido, misma sensación que cuando nacieron tus hermanos Paulo y Camila”.

“Qué Dios te proteja en esta última etapa, te cuide mucho y que se haga su santa voluntad”, añadió.

Ahora la familia Chacón vive los días previos al gran acontecimiento con ilusión total, contando las horas para conocer a la bebé que ya se robó el corazones de todos.

María Pía estaría para nacer el 22 de diciembre, según los médicos.