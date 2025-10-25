Rigoberto Alfaro, Gallina, llega a los 43 años y así lo sorprendió su novia

Una verdadera lluvia de felicitaciones está recibiendo este sábado Rigoberto Alfaro, mejor conocido como El Gallina, quien celebra sus 43 años este 25 de octubre.

Rigoberto Alfaro, Gallina, está de cumpleaños este 25 de octubre. Fotografía: Instagram Rigoberto Alfaro. (Instagram/Instagram)

Un detalle romántico de su novia

Su novia, Marisela Ruiz, lo sorprendió con emotivas palabras en Instagram, que sin duda hicieron latir más fuerte el corazón del humorista.

“Gracias doy al universo por permitirme estar hoy aquí para un año más de tu vida, gracias por ese corazón bueno y noble, gracias por todas las alegrías y amor que nos das”, publicó Ruiz junto a fotos de sus momentos juntos.

Además, le expresó sus deseos para este nuevo año: “Deseo que todos los sueños y anhelos de tu corazón se cumplan, que esta nueva vuelta al Sol se convierta en millones de motivos para ser feliz. ¡Que cumplas muchísimos más amor, te amo!”, escribió.

Rigoberto Alfaro junto a su guapa novia, Marisela Ruiz. Fotografía: Instagram Marisela Ruiz. (Instagram/Instagram)

La respuesta de Gallina

El comediante compartió el mensaje en sus historias de Instagram y respondió con cariño: “Gracias mi amor, te amo”.

Desde La Teja, nos unimos a los buenos deseos para Rigoberto Alfaro, creador e intérprete de la divertida Doña Caroline, deseándole mucha vida y salud para seguir sacando sonrisas a todos los costarricenses por muchos años más.