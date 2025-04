Gallina cuenta la verdadera razón por la que salió del Manicomio de la risa

El humorista Rigoberto Alfaro, "Gallina", renunció de nuevo a radio Omega. (Cortesía Rigoberto Alfaro/Cortesía)

El humorista Rigoberto Alfaro, más conocido como Gallina, sorprendió a muchos al anunciar que ya no estará más en el programa “Manicomio de la risa”, de radio Omega (105.1 F.M).

Galli había regresado a este espacio mañanero en agosto de 2023, luego de haber renunciado dos años antes para dedicarse a otros proyectos. La primera vez estuvo por 15 en el programa.

Su salida se da justamente cuando el locutor Carlos Álvarez también decidió renunciar a Omega para emprender el nuevo programa “La hora cachetona”, junto al humorista Carlos Ramos “Porcionzón”, en Teletica Radio (91.5 F.M).

Álvarez fue quien lo jaló de nuevo a Omega en el 2023, por eso muchos se preguntarán, “¿será que va para este nuevo programa?”.

Alfaro conversó con La Teja y nos contó las verdaderas razones por las que renunció por segunda vez a la que ha sido su emisora por siempre.

- ¿Por qué se da su salida de radio Omega?

Yo había estado ya en el Manicomio 15 años, después decidí irme para hacer la Base Podcast, después Carlitos me hizo una invitación de ser parte del programa cuando falleció nuestro compañero José Kawas. A los días Carlitos me hizo una invitación para formar parte del Manicomio, entonces yo decidí volver, creo que estuve un año más, y ahí estuve compartiendo en la radio otra vez.

Hace unos días venía analizando el retirarme, yo fui el que renuncié, más que todo para dedicarme a la Base Podcast, a mis shows. Siento que el tema de la radio por el momento ya es un ciclo que ya pasó para mí, no sé si algún día volveré, uno no puede decir nunca, pero por el momento es algo que decidí no hacer lo que es radio. Me voy a dedicar más a la Base Podcast, a mis shows y a temas familiares, pero todo superbién. Siempre agradecido con la gerencia de radio Omega y con todos los oyentes que me han estado preguntando, pero sí, yo renuncié y es un ciclo que ya decidí cerrar, el tema de la radio.

La Base Podcast lo hacen Choché Romano, Pepe Arroyo y Rigoberto Alfaro "Gallina". Instagram

- ¿Cuál fue su último día en el programa? y diga la verdad, que ya estaba cansado de madrugar...

(Risas) La madrugada de ahora no es igual que hace 15 años. Yo estaba yendo, pero para nadie es un secreto que levantarse más tarde es más rico (risas). Yo terminé el 21 de marzo.

- ¿Se pudo despedir de los oyentes o hasta ahora que lo publicó en sus redes?

No, no, es que vieras que fue una decisión mía porque como ya venían las fechas de los auditorios y la celebración del 25 aniversario (del Manicomio de la risa) no quise empañar eso con una despedida, entonces decidí hacerlo ya días después por una cuestión de no empañar la celebración del aniversario.

"Gallina" aseguró que por ahora su ciclo en la radio se acabó. (Cortesía Rigoberto Alfaro/Cortesía)

- Carlos Álvarez acaba de estrenar un programa de humor en Teletica Radio junto a Carlitos Ramos, ¿no es que ya lo tentaron por ahí?

Efectivamente, Carlos como una semana antes ya se había retirado para hacer el programa con el Porcio y no, no, sinceramente uno nunca debe decir nunca porque la vida da muchas vueltas, pero no es algo que está dentro de mis planes, por el momento el tema de la radio está descartado. Quiero seguir con la Base Podcast, con mis shows, con mi familia, pero no, no. A Carlos yo lo quiero mucho, es mi papá en esto de la radio, pero no, es algo que por el momento tengo descartado hacer radio.

Gallina dio a conocer su salida de Omega a través de sus redes sociales. (Rigoberto Alfaro /Rigoberto Alfaro)

- ¿Qué le dice a los oyentes de Omega que ya lo están extrañando?

A todos los oyentes del Maniciomio un saludo y de verdad muy agradecido por recibirme de tan buena manera, por todas las muestras de cariño, por todos los mensajes, por ser un público tan fiel a un programa de tantos años, muchas gracias y no vemos o nos escuchamos en el camino.