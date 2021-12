Risas del periodista Daniel Céspedes durante una transmisión en vivo fue la nota más leída

Daniel Céspedes dice ser ahora más precavido para que no le vuelva a pasar el toque de la mascarilla cuando está al aire. Cortesía

La acongojante y vacilona situación que vivió al periodista Daniel Céspedes durante una transmisión en vivo de Telenoticias fue la noticia farandulera más leída por nuestros lectores en redes sociales durante este 2021.

Ver al comunicador muerto de la risa mientras intentaba dar el reporte del tránsito la mañana del 17 de febrero hizo que miles de usuarios se metieran a ver la publicación en www.lateja.cr.

Daniel nos dijo en entonces que aquel había sido, sin duda, el rato más acongojante de sus nueve años en canal 7 y que la payasa le dio después de verse en la pantalla con la mascarilla puesta... O sea, se le había olvidado quitársela antes de entrar al aire.

Aunque ya han pasado diez meses desde aquel pacho, el turrialbeño asegura que aún hay televidentes que se lo recuerdan cuando lo reconocen en la calle.

Además dijo estar muy sorprendido que su nota fuera tan gustada por los lectores de La Teja. Esto es lo que nos contó.

–¿Qué opina de que su momento incómodo causara tanta gracia?

Es muy bonito porque a diferencia de otros formatos de televisión, el nuestro tiene que ser muy serio, por lo que quizá ese chasco dio pie para que las personas conocieran que nosotros en el noticiero vacilamos y nos reímos. Claro, cuando estamos en tele y damos una noticia no podemos hacerlo de esta manera, debe ser con mucha seriedad. Al final, a mí me gustó mucho (lo que pasó) porque más bien provocó que la gente lo viera de una forma agradable.

–¿Todavía lo siguen vacilando con eso?

Sí, claro, por supuesto. A veces, por ejemplo, agarro un taxi y la persona me dice: ‘usted fue el que se puso a reír por la mascarilla’ o me topo a alguien y me dice: ‘cuénteme por qué se puso a reír tanto’ o me cuentan que se murieron de la risa con mis risas. Al final es bonito porque se rompe esa barrera del periodista al que ven presentando noticias serias, porque al fin y al cabo yo soy así, apagando la cámara soy todo lo contrario al tipo serio que sale en tele.

–¿Se ha vuelto más precavido en tele después de ese pacho?

Ha estado cerca de volver a pasar, pero no así, como esa vez nunca. Esa vez se juntaron varias cosas como tener frente a mí a Natalia Suárez muerta de risa y luego vi a otros camarógrafos muertos de risa, por eso no paraba de reírme.

Daniel espera que el próximo año, tanto los lectores como los televidentes se rían igual --o más-- que él como ese día para que sean más felices y contagien a los demás de su alegría.

Otras noticias que jalaron

Además del pacho de Daniel, otra nota que provocó muchas visitas fue cuando informamos que en Teletica habían recolectado firmas para que le jalaran el aire al presentador Víctor Carvajal luego de decir que Ignacio Santos era el “suggar daddy” de Nancy Dobles.

Esta noticia la dimos en exclusiva en agosto y dio bastante qué hablar, ocupó el segundo lugar de las notas faranduleras más leídas de La Teja en el 2021.

Todas las noticias relacionadas con la salida de Víctor Carvajal en De boca en boca en agosto fueron un pegue. Archivo

En una reciente entrevista que nos dio Víctor, quien ahora vive en Estados Unidos luego de ser despedido del 7 debido a aquel comentario contra el director de Telenoticias, mencionó que siente que dentro del canal le cobraron “que una persona homosexual fuera libre para expresarse y hacer lo que pensaba y lo que le daba la gana”.

También aseguró que ahora es más feliz lejos de las cámaras.

Salida del clóset rechinó

Otra información que también llamó bastante la atención a principios de año fue cuando el empresario estadounidense David Patey, expresidente del Club Sport Herediano, habló sobre su homosexualidad.

Aquella salida del clóset del dueño de Ponderosa Adventure Park hizo bastante bulla y más cuando el periodista Marcelo Castro aplaudió su valentía.

Siempre que Marcelo Castro habla de su homosexualidad también genera muchos comentarios en redes. Archivo

“Hacer eso es quitarse un peso de encima”, nos dijo el expresentador de Telenoticias cuando lo buscamos para saber qué opinaba de la confesión que hizo el “Gringo loco”, como él mismo se dice, en el programa Matices, de radio Monumental, en enero.

La noticia de que el periodista Diego Vargas, mejor conocido como “el Mochilero” de Informe 11 Las Historias, había dejado a su pareja, luego de 17 años de relación por una compañera del programa “Giros” fue otro culebrón que atrapó mucho a nuestro lectores.

Y algo parecido ocurrió cuando les contamos (en abril) que la exmiss Costa Rica Yazmín Morales se estaba desnudando y haciendo billete gracias a la plataforma OnlyFans.

Yazmín Morales hizo por unos meses semidesnudos en OnlyFans y según contó, esto le dejó buena platica. Archivo

Nos alegra mucho saber que este año nuestros lectores disfrutaron nuestras notas y esperamos que este 2022 sigan prefiriendo nuestras informaciones.