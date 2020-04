View this post on Instagram

𝗧𝗢𝗗𝗢 𝗩𝗔 𝗔 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗥 𝗕𝗜𝗘𝗡!!! “Dejemos de contar por cuál día de cuarentena vamos y de hacer cuenta regresiva de cuándo acabará ésto. Miremos el arco iris 🌈 en vez de quedarnos atrapados entre las nubes ☁️. Enfoquémonos en el ahora, en el presente, en el hoy, pues es lo que realmente existe y disfrutemos de TODO lo que tenemos (salud, vida, familia, amor...)”. • Esas son las palabras de Fran, una mamita emprendedora de @magic.porartedemagia 👏💯. • Nos encantó ser parte de ésta campaña 🥰 con un mensaje lleno de optimismo, esperanza y dándole color a estos arco iris (las niñas los pintaron) y a éste tiempo en casa 🏠. • #todovaaestarbien #yomequedoencasa #magicrainbow