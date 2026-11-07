Rodolfo González presume el gustazo que se da a 9 meses de asumir Telenoticias

Si usted es de los que no se pierden la edición estelar de Telenoticias, posiblemente se esté preguntando qué pasó con Rodolfo González, quien lleva días sin presentarse en el noticiero de canal 7.

Resulta que el periodista y presentador está unos días de vacaciones, como comenzó a presumir desde mediados de semana a través de discretas publicaciones en redes sociales.

Rodolfo González la está pasando de lo mejor en Egipto. (Instagram/Instagram)

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González presentó el lunes el noticiero de las 7 de la noche junto con Mariela Montero, pero el resto de la semana “desapareció”, dejando en el aire la pregunta de qué le habría pasado.

El comunicador y abogado primero compartió una foto desde las afueras del Palacio Real de Madrid, y luego sorprendió con otras imágenes desde lo que parecen ser las pirámides de Giza, en Egipto, e incluso otra montando en camello.

Don Rodolfo se da el gustazo a nueve meses de asumir la dirección de Telenoticias.

Rodolfo González hasta anduvo en camello. (Instagram/Instagram)

El 17 de febrero de 2027, Teletica comunicó que el periodista asumiría la jefatura del principal noticiero del país, horas después de que Ignacio Santosdiera a conocer que se acogía a su jubilación.

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“Rodolfo González Mora cuenta con una sólida formación académica en Periodismo y Derecho y una trayectoria profesional construida con vocación y constancia desde su ingreso a Teletica en 1998. Tras 10 años de servicio en Telenoticias, en 2008 asumió la conducción y dirección del programa 7 Días. Desde 2019 lidera Teletica.com, impulsando la integración de contenidos y la modernización digital. Su trayectoria demuestra experiencia técnica y un compromiso sostenido con la verdad, la ciudadanía y el bien común”, justificó Teletica su decisión.