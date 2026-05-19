Rodolfo González sorprende con esto que hizo por primera vez desde que asumió Telenoticias

El periodista Rodolfo González sorprendió este lunes por la noche con una acción que no había realizado desde que asumió la dirección de Telenoticias en canal 7.

Teletica anunció a González como el nuevo mandamás del principal noticiero del país el pasado 17 de febrero, el mismo día en que Ignacio Santos dejó la jefatura del espacio informativo tras acogerse a su pensión.

Rodolfo González reapareció en redes tras tres meses de haber asumido la dirección de Telenoticias. Fotografía: Instagram Rodolfo González. (Instagram/Instagram)

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Rodolfo González volvió tras tres meses alejado

Aunque ya pasaron tres meses desde su nombramiento, Rodolfo González se había mantenido completamente alejado de las redes sociales hasta este 18 de mayo, cuando retomó inesperadamente su actividad en Instagram.

El comunicador publicó dos historias y además realizó un posteo en su “feed”, algo que llamó la atención de muchos de sus seguidores y colegas del medio.

En una de las historias, el director de Telenoticias compartió una fotografía desde el set de transmisión de 7 Días, programa que lidera desde hace varios años en Teletica, incluso mucho antes de asumir su nuevo puesto en canal 7.

Las publicaciones mostraron su cercanía con el equipo de Teletica

La otra imagen publicada por González también fue tomada en el estudio de 7 Días, pero esta vez acompañado por dos integrantes del equipo técnico de Teletica, dejando en evidencia la cercanía que mantiene con los colaboradores de los espacios informativos del llamado canal del trencito.

En ninguna de las historias escribió algún mensaje. Incluso, en la publicación que hizo en el “feed”, repitió la fotografía en la que aparece solo dentro del estudio, pero sin agregar una sola palabra.

Rodolfo González evidenció que es pura vida. Fotografía: Instagram Rodolfo González. (Instagram/Instagram)

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Reacciones no tardaron en aparecer

La publicación del periodista ya suma varias reacciones. De hecho, una persona aprovechó el espacio para pedirle trabajo, mientras que otra manifestó su inconformidad con uno de los cambios promovidos bajo su dirección en Telenoticias, específicamente el segmento de “Telenoticias te explica”.

Este regreso a redes sociales ocurre apenas semanas después de otra inesperada aparición del comunicador, cuando el pasado 21 de abril sorprendió al público al presentarse como conductor de la edición estelar de Telenoticias.

Rodolfo González presentó por primera vez Telenoticias el pasado 21 de abril. Fotografía: Cortesía. (redes/Instagram)

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