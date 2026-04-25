Hubo fiesta en Teletica… y sería clave para el futuro de sus noticias

En Teletica ya comenzaron a tomar forma una de las grandes apuestas del nuevo director de Telenoticias, Rodolfo González, quien busca transformar la manera en que trabajan las redacciones del canal.

Este viernes, varios periodistas de la televisora dejaron ver en redes sociales una actividad interna que marcaría el inicio de esa nueva etapa bajo el liderazgo del comunicador.

Rodolfo González es el director de Telenoticias desde el pasado 17 de febrero. (redes sociales /Facebook)

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Unión de redacciones ya empezó a cocinarse

La periodista María Jesús Prada, una de las figuras clave de la empresa, compartió detalles del encuentro que reunió a distintas áreas informativas.

"Familia noticiosa unida", escribió María Jesús Prada, heredera de Teletica. (Instagram/Instagram)

“Familia noticiosa unida: teletica.com, Telenoticias, El Chinamo, 7 Estrellas y 7 Días”, publicó la popular Chuza junto a una imagen donde se observa a varios comunicadores compartiendo en lo que parecía ser una actividad social.

Por su parte, el periodista Gabriel Pacheco, de 7 Días, reveló que la dinámica fue un bingo, aparentemente organizado para que los equipos se conocieran mejor y fortalecieran la convivencia.

Plan de Rodolfo González toma forma

Esta movida no es casualidad. Esta misma semana, Rodolfo González adelantó a La Teja que uno de sus principales objetivos es fusionar las redacciones que tiene a su cargo.

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“La idea es que los muchachos de 7 Días también participen en el noti… e inclusive los del noti también pueden hacer trabajos en 7 Días. En pocas palabras, ir fusionando las redacciones de 7 Días, Teletica.com y Telenoticias, pero es algo que será poco a poco”, manifestó González en días pasados a este medio.

“Ahora, poco a poco estaremos aprovechando todo el talento que tenemos en las dos redacciones: Telenoticias y Teletica.com... esa es una meta a corto plazo”, destacó a mediados de semana en una entrevista con La Teja.

Un cambio que apenas comienza

Por eso, todo apunta a que la actividad realizada este viernes en Teletica buscó integrar a los equipos que próximamente trabajarán de forma más cercana y bajo una misma dirección.

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La actividad que disfrutaron los periodistas de Teletica

Cabe recordar que González fue confirmado como director de Telenoticias el 17 de febrero, el mismo día en que Ignacio Santos anunció su salida tras acogerse a su pensión.

Aunque ya suma dos meses en el cargo, fue hasta el pasado martes cuando González presentó por primera vez el noticiero de canal 7 como director.