Al principio me costó porque fui padre muy joven. No tomaba el rol como tenía que ser, pero con la ayuda de mi esposa tomamos las riendas. Todo se fue acomodando y he tratado de cumplirla lo mejor que pueda, eso sí, mi esposa sigue siendo más exigente que yo, ella es la de la última palabra y yo tratando siempre de apoyarla.