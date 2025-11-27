Rodrigo Villalobos se hizo examen de la próstata y grabó el momento, vea su reacción y la del doctor

Rodrigo Villalobos es comunicador y humorista, pero inició cuando era niño como presentador de RG Elementos, de Teletica. (Instagram/Instagram)

El periodista y humorista Rodrigo Villalobos, recordado por su paso por RG Elementos, decidió tomarse con humor uno de los exámenes médicos que más miedo y vergüenza les da a los hombres: el de la próstata.

Pero Rodri no es de los que prefiere ocultar este tipo de información tan personal sino todo lo contrario, pues grabó todo el momento y lo compartió en sus redes para motivar a los hombres mayores de 40 a dejarse de excusas y cuidar su salud.

Rodrigo Villalobos grabó y compartió su primer examen de próstata

Rodrigo Villalobos mostró como le hicieron el examen de la próstata por primera vez. (redes/Instagram)

Rodrigo contó que era la primera vez que se hacía el famoso examen y que quiso documentarlo para enseñar, sin morbo y sin dramas, cómo es el proceso, y de paso matar el tabú.

“Mi primer examen de próstata. Sí, lo documenté para que vean cómo es. Esta es una parte nada más, porque antes hubo toda una entrevista con el doctor para conocernos más… Bueno, él a mí, sobre mis antecedentes de salud y si había síntomas y todo el asunto”, explicó en su publicación.

Pero el vacilón no se quedó ahí. El especialista, el doctor Quesada Alvarado, también se apuntó al “chingue” sin perder la seriedad del asunto.

Rodrigo Villalobos, periodista y humorista, grabó todo el proceso con el doctor. (redes/Instagram)

Según Villalobos, el médico fue clarísimo con las explicaciones, muy respetuoso y de paso de lo más buena nota.

“El @drquesadaurologia es demasiado tuanis, apuntado al vacilón, a educar al paciente y empoderarlo en su salud. Lástima que no me abrazó, pero bueno. Ya veremos el otro año”, escribió el humorista.

El video ha causado risas, comentarios y, sobre todo, aplausos, porque muchos seguidores le han agradecido la iniciativa de mostrar un procedimiento que para muchos hombres sigue siendo tema prohibido.

Rodrigo dijo que si él, que es todo un personaje, pudo con los nervios, cualquier otro también puede.

Con su toque de humor y sinceridad, Villalobos dejó claro que la salud va primero y que a veces un buen vacilón es la mejor forma de educar.

