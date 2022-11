Rogelio Cisneros ya salió del hospital y pronto regresará a los escenarios

Rogelio Cisneros estuvo internado en el hospital San Juan de Dios. Facebook

El cantante Rogelio Cisneros ya está de regreso en su casita y rodeado del amor de su esposa Guiselle Guzmán e hijos.

El artista ya abandonó el hospital San Juan de Dios donde se encontraba internado luego de sufrir un leve derrame cerebral hace casi un mes atrás.

Este viernes él usó su cuenta de Facebook para agradecer a todas las personas que de una u otra manera lo han ayudado en su recuperación y en su estadía en el hospital.

“Por este medio quiero agradecer, primero que todo, a Dios por mi rápida recuperación. También al personal de emergencias de la Clínica Marcial Fallas. A todo el personal del Hospital San Juan de Dios, los del Servicio de Emergencias, los del Salón de Neurología y a cada una de las personas que de una u otra forma me dieron sus mejores atenciones y no sólo a mí, personas que se gastan y desgastan por todos los pacientes, no digo nombres porque la lista es interminable”, escribió.

Cisneros estaba trabajando en una presentación privada el pasado 8 de octubre cuando se empezó a sentir mal, con mareos y pérdida de control.

Luego que lo llevaran a la clínica se supo que el intérprete de “¿Qué vas a hacer esta noche?” sufrió un derrame cerebral.

Varios amantes de su música y su carrera le han externado sus felicitaciones por su pronta recuperación y le han dejado muchos mensajes, porque esperan verlo muy pronto cantando de nuevo en algún evento.

Rogelio volverá a los escenarios en un par de semanas. Foto: Rafael Murillo (Rafael Murillo)

La productora de su gira por los 45 aniversario de su carrera nos confirmó que ese regreso a los escenarios será muy pronto, porque él ya se encuentra muy bien de salud y con todas las ganas de volver a cantar.

“Él se tomó un poquito más de tiempo (para descansar), entonces la gira la iniciamos dentro de 15 días en Sarchí, las fechas se corrieron un poquito pero ya estamos por arrancar con su gira de aniversario”, confirmó Lannia Leiva.

