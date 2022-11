Rogelio Cisneros habla por primera vez del derrame cerebral que sufrió y su afectación

Rogelio Cisneros tiene 45 años de cantarle a su público. Facebook

Rogelio Cisneros regresará a los escenarios este sábado para arrancar oficialmente su gira nacional con la que celebrará sus 45 años de carrera así como el apoyo que le dieron todos los ticos luego de sufrir un derrame cerebral.

El intérprete de “¿Qué vas a hacer esta noche?” nos habló de aquella noche del 8 de octubre cuando, en medio de una presentación privada, se empezó a sentir mal y terminó internado en el hospital.

- Primero que nada, ¿cómo sigue?

Bien, bien. Repaso las canciones y me siento bien porque tengo mucho de no cantar, entonces, hay que ensayar un poquito, pero me siento muy bien.

- ¿Cómo estuvo esa estadía en el hospital?

Muy atendido, los doctores y las enfermeras me trataron muy bien. Mucho trabajo tienen ellos por los pacientes, valoré mucho el esfuerzo que ellos hacen. Y en lo personal me pusieron mucho empeño, medicamentos y todo, que gracias a ellos estamos de vuelta.

- ¿Qué recuerda del día del incidente?

Tuve una presentación privada de una cumpleañera, era sorpresa, y yo acostumbro a calentar la garganta en la microbús o en un lugar donde nadie me oiga, y ya cuando faltaban pocos minutos para empezar llegó el técnico y me tocó el vidrio de la ventana del carro y me dice: ‘ya, ya es tiempo’, y entonces, intenté peinarme y noté que los brazos los tenía dormidos, no subían, nunca había sentido eso.

Ya salí cantando para darle la sorpresa a la cumpleañera y a la primera canción noté que me costaba pronunciar las palabras de la canción, el sonidista también lo notó, porque ellos me conocen muy bien, y me dice por el monitoreo ‘¿se siente bien?’, y ya me vieron trabado. Yo ponía a cantar a la gente porque no pronunciaba bien, los técnicos me pararon la canción y me sentaron detrás del escenario, y recomendaron ahí que lo mejor es que me llevaran al hospital porque eso no estaba bien y ellos no se esperaron a la ambulancia sino que me llevaron de inmediato porque la actividad era en Jericó.

- ¿Qué pasó después?

Me llevaron a la clínica Marcial Fallas, ahí me pusieron un suero y después me llevaron en ambulancia al San Juan de Dios. Dicen que en una situación así los minutos son valiosos y por eso le agradezco a mis técnicos que me llevaron rápido.

- ¿Qué pensó cuando le dijeron que era un derrame lo que estaba sufriendo?

Al principio no me dijeron nada porque yo no podía ni hablar y ellos sabían que no podía responder nada. Al hospital llegó mi esposa (Guiselle Guzmán) y el doctor le dijo que tenían que hacerme un examen, que no recuerdo el nombre, que era una salvación y un arma de doble filo porque 6 de cada 100 mueren, y entonces, dice mi esposa que no hallaba qué hacer y que le preguntó: ‘¿usted qué haría? y él le dijo: ‘yo me arriesgaría’. Ella tuvo que firmar un papel porque yo no podía y me hicieron el tratamiento. El daño que había hecho el derrame se revirtió por ese tratamiento.

- ¿En qué consistía ese tratamiento?

Es un suero intravenoso para detener el coágulo en el cerebro, que dura como media hora, y ya empecé a gesticular palabras y me preguntaban cosas. Nunca perdí la conciencia, solo sentía adormecida la pierna derecha, el brazo y la mano derecha.

- ¿Qué afectación le dejó el derrame?

Me dijo la terapista de lenguaje que curiosamente las canciones se guardan en la memoria del cerebro en el otro lado (de donde tuvo el derrame) que en eso no tuve afectación, pero que no funciona en el hablar cotidiano, por eso me trabo en ocasiones al hablar.

A veces me enredo o me trabo ahí, pero dice la doctora que con el tiempo se va curando. Me mandaron a practicar trabalenguas, pero voy muy bien gracias a Dios.

- ¿Le dejaron algún tratamiento o terapia?

Sí, tengo que ir a terapia de lenguaje y también tengo que ir a recoger unos resultados porque me pusieron un holter (máquina que registra los ritmos cardíaco) por 24 horas, entonces, hay que ir a ver los resultados porque los doctores no saben exactamente qué causó el derrame. El 22 de noviembre tengo cita.

- ¿Le advirtieron que eso le podía volver a pasar?

El tratamiento y las pastillas que me mandaron, de toda clase es para evitar la repetición del derrame, así que religiosamente tengo que estar tomándome todo. ¡Me siento como una gallina comiendo maíz (risas)!

- ¿Por qué decidió retomar su gira tan pronto?

Me hace falta cantar porque yo no lo veo como un trabajo, lo veo como una diversión, como un esparcimiento, entonces, me hace falta cantarle a mi público.

- ¿Dónde se estará presentando?

Son 45 años de hacer bulla y la idea es recorrer todo el país, bueno puntos estratégicos como San Carlos, Cañas, Pérez Zeledón, para agradecer tanto cariño de la gente.

Iniciamos este sábado 19 de noviembre en Palo Santo, en La Garita de Alajuela, a las 7:00 p.m..

Estoy muy, muy agradecido con la gente porque me han mandado miles de mensajes deseándome pronta recuperación y qué bonito sentir el cariño de la gente.