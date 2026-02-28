¿Rubén Blades viene al FIA 2026? Él mismo lo aclaró

El cantautor panameño Rubén Blades puso punto final este viernes a los rumores que circularon en los últimos días sobre una supuesta participación suya en la edición 2026 del Festival Internacional de las Artes (FIA).

El artista recurrió a sus redes sociales para desmentir la información que incluso fue replicada por algunos medios nacionales.

Rubén Blades en el 2024, en un concierto en el Teatro Nacional de Costa Rica. Fotografía: Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

LEA MÁS: El FIA 2026 tomará La Sabana con más de 450 artistas y 10 días de arte gratuito, estos son los invitados

“Esa información no es correcta”

El evento, organizado por el Ministerio de Cultura y Juventud, se celebrará en San José del 20 al 29 de marzo, según fue anunciado el martes anterior.

Ante la ola de comentarios, Blades publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que fue claro.

“En las últimas horas circularon publicaciones en redes sociales y en distintos medios de prensa de Costa Rica, en las que se informaba de mi presencia en el Festival Internacional de las Artes (FIA 2026). Esa información no es correcta”, dijo.

Le encantaría venir, pero no será en el FIA

Aunque descartó su presencia en el festival, el intérprete dejó claro que mantiene un cariño especial por nuestro país.

“Aunque visitar Costa Rica (en donde tengo gran cantidad de colegas, amigos y un público fiel) es un enorme placer, no será esta la oportunidad, pero sí espero volver pronto”, afirmó.

La aclaración llega días después de que se anunciara que en el FIA 2026 sí estarán figuras internacionales como Mau y Ricky, Ivy Queen, Fonseca y el productor Ovy On The Drums.

Rubén Blades hizo este anuncio en redes sociales. Fotografía: Instagram Rubén Blades. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Rubén Blades despide a Willie Colón con una carta marcada por la reconciliación

Expectativa entre los seguidores

La posibilidad de ver a Rubén Blades en el FIA había generado gran expectativa entre los amantes de la salsa y la música latinoamericana; sin embargo, con este mensaje el propio artista dejó claro que, por ahora, no forma parte del cartel oficial.

Eso sí, dejó abierta la puerta a un futuro regreso a Costa Rica, noticia que sin duda alegraría a sus seguidores ticos.