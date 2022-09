RVS: El cantante apadrinado por Toledo y DJ P que dejó el freestyle para hacer otra música

RVS tiene la bendición de Toledo. Cortesía.

Con apenas 24 años, el cantante Randall Villalobos, mejor conocido como RVS, ya sabe lo que es retirarse de una cosa que le gusta mucho para enfocarse en otra que le apasiona aún más.

El joven artista nacional, que inició en el mundo del freestyle (improvisaciones) desde que era muy carajillo, hizo una pausa en su vida como rapero para dedicarse por completo a otro tipo de música, donde es apadrinado nada más y nada menos que por Toledo y por Dj P.

Randall es vecino de Santa Bárbara de Heredia, además trabaja en un centro de llamadas y es papá del pequeño Adrián, de 3 años.

Sacó su primer disco llamado Ya casi lo borro, en el cual reúne 14 piezas hechas por su puño y letra, muchas de esas basadas en lo que aprendió en las batallas de rap, que son cada vez más famosas a nivel mundial.

-¿Cómo inició en la música?

Como las batallas no eran algo que se vieran mucho en mi tierra, como sí pasa en San José, yo me concentré en adentrarme un poco más en el rap y en el freestyle, más en la parte urbana, hasta que fui conociendo un poco más, gané la Red Bull (una competencia de rap) y me tocó ir a la internacional en Argentina y todo eso va abriendo la visión de uno, de que hay un mundo más allá de esto y que sí se puede crecer a partir de eso.

Ya después conocí a Dj P y a Toledo y llevamos cuatro años y resto de trabajar juntos y la verdad es que los considero como familia, siempre fueron muy buena vibra, buscando el bien para mí y aconsejándome bastante. Cuando empecé en esto estaba muy joven, me tocó ir a Argentina cuando tenía 19, nunca había viajado solo y ellos me guiaron y me han apadrinado mucho en la parte musical.

-¿Cómo lo guían?

Por ejemplo, a escribir una pieza bien estructurada, no solo para que salga, sino para que funcione. Gracias a ellos también me he enfocado más en la parte musical.

-Uno desde afuera los ve como que todo es un desmadre, pero, ¿cómo es trabajar con ellos?

Es vacilón, porque a veces es complicado coordinar los tiempos para hacer cosas, porque ellos trabajan mucho, ellos tienen su sello Ruff and Tuff, además del pódcast de Los Gordos, ahora con Dj P estrenamos otro que se llama Un borracho no miente y es mucho brete, pero sabemos que es para un bien común.

-¿Se retira para enfocarse en el canto?

Cumplí un proceso en las batallas, ahorita me es más gratificante hacer música, saber que a través de los años van a quedar canciones y que la gente las pueda escuchar, en cambio las competencias, aunque son bonitas, son muy desgastantes, sobre todo si se llevan de la mano con la música. Ahora me toca pensar en hacer videos, en alguna presentación y entonces hay que aprender a priorizar.

Randall intenta pasar mucho tiempo con su pequeño Adrián.

-¿Qué tan difícil ha sido ese cambio de pasar de hacer rimas o combinaciones a algo más estructurado y comercial?

Vieras que el freestyle ha sido un punto de apoyo para la música, como yo tengo facilidad para rimar o hacer estas combinaciones, a diferencia de otros artistas que tienen que ir creando cada verso, me ha ayudado mucho. De hecho, en este disco tengo dos canciones que las hice de una vez, a puro freestyle y la gente no se da cuenta de que son improvisaciones.

También me ha ayudado que yo desde los 12 años tocaba saxofón y clarinete, ya sabía sobre partituras, notas musicales, melodías y más y ahí voy implementando lo que he ido aprendiendo.

RVS ha tenido experiencias en grandes escenarios internacionales.

-Cuéntenos de Ya casi lo borro...

Fue un trabajo grande, se hizo desde cero, con varias colaboraciones con artistas que son amistades y con otra gente que tal vez no conocía, como Deykeel, pero que salió. Es un trabajo en conjunto con un montón de gente, que salió muy bien.

-¿Qué significa para usted tener un disco siendo tan joven?

Es como tener un hijo, duró nueve meses desde que lo empecé, por eso yo digo que prácticamente lo parí. Fue muy emocionante el día que se terminó, fue algo que le puse mucha mente, de hecho la presentación del disco fue muy linda, en un bar que se llama Selvatica en San Pedro, fue como el té de canastilla para mí.