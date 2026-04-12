Ryan Castro recibió un regalo muy especial antes de su show ¿Qué le dieron?

Un día antes de su esperado show de este domingo, el colombiano Ryan Castro recibió un regalo que lo dejó con una sonrisa de oreja a oreja.

El cantante quedó encantado con el detalle. captura (ryan castro /ryan castro)

Apenas puso un pie en Costa Rica, el artista fue sorprendido con una cajita llena de detalles que le enviaron sus seguidores. Entre lo que había en la caja estaba un perezoso, un vaso para shots y hasta un imán para la refri con temática tica.

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El momento quedó grabado en video y fue compartido en redes, donde se ve al cantante reaccionando con emoción a cada uno de los regalitos.

Ryan fue sorprendido con varios detallitos. captura (ryan castro /ryan castro)

“Voy a dormir con el osito. Y este es el de los shots, y este es para la nevera, este era el que faltaba en la nevera”, dijo entre risas mientras enseñaba todo.

Pero la cosa no quedó ahí. Dentro de la caja también venían varias cartas con mensajes, lo que terminó de ganarse al artista.

Jogo compartió el video donde destacó el gesto y calentó el ambiente para el concierto.

“El tío Ryan compartió con sus fans, porque nos espera un show lleno de energía”, escribieron.

Ahora sí, todo queda listo para que este domingo Ryan Castro se suba al escenario del Parque Viva, a partir de las 7 p.m. donde promete poner a cantar y brincar a todos sus seguidores.