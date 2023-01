¿Sabe por qué el Desfile de las Rosas no se hizo este domingo 1º de enero?

El Desfile de las Rosas será este lunes a las 10 a.m

Si se despertó después de la pachanga de anoche esperando tirarse las maravillosas carrozas y bandas del Desfile de las Rosas, en Pasadena, California, y no lo encontró, no se asuste, no es que su tele está malo.

Resulta que el evento no se realizó este 1° de enero, como es tradición, y más bien será mañana, lunes 2 de enero. La razón del cambio es porque cayó domingo.

Así las cosas, si mañana todavía está libre y no le toca bretear, podrá disfrutar del montón de color, flores y todo lo que trae este bonito desfile a partir de las 10 a.m., por los canales 6 y 7.

Esta será la edición número 134 de este recorrido.

Este año no participará ninguna banda costarricense, a diferencia de los años anteriores, en el 2024 volverá a estar la Banda Municipal de Zarcero.